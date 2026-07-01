Alertan por riesgo de gusano barrenador en heridas de mascotas

Protección Civil pidió revisar a las mascotas, mantener limpias sus heridas y acudir al veterinario ante signos de infección para prevenir el gusano barrenador

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Protección Civil alertó a la ciudadanía por la posible presencia del gusano barrenador en las heridas de las mascotas, y les pidió cuidarlas y revisarlas frecuentemente.

El gusano barrenador es la larva de una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales y, en casos poco frecuentes, también puede afectar a personas, si existen heridas expuestas y condiciones favorables para ello.

Las altas temperaturas favorecen la actividad de las moscas y aumentan el riesgo de que heridas abiertas en personas y animales puedan complicarse o infectarse.

Por ello es recomendable mantener limpias y protegidas las heridas, revisar periódicamente a las mascotas, especialmente si permanecen en patios o exteriores, y mantener vigente la desparasitación y protección contra parásitos externos.

Acudir al médico o veterinario ante cualquier lesión con inflamación, mal olor, secreción o signos de infección. Durante la temporada de calor, cualquier herida requiere mayor vigilancia y cuidados oportunos. No todas las heridas con presencia de larvas corresponden al gusano barrenador. La identificación debe ser realizada por personal médico o veterinario capacitado.