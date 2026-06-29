El intenso sol y la falta de lluvias puede generar estrés en árboles, jardines y plantas ornamentales, indica un comunicado de Gestión Ambiental

Inicio / Tamaulipas / Alertan por efectos de la canícula en plantas y áreas verdes

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el tres de julio inicia la canícula, el periodo conocido por la ausencia de lluvias y las altas temperaturas.

Autoridades llaman a extremar cuidados durante la canícula

Durante esta temporada, que concluirá la segunda semana de agosto, las autoridades hacen hincapié en los cuidados a adultos mayores, menores de edad y mascotas, ya que son los más vulnerables al calor que caracteriza a la canícula.

Sin embargo, la coordinación municipal de Gestión Ambiental pide proteger también a las plantas, que son igualmente vulnerables al clima cálido y seco de este periodo.

Recomiendan medidas para proteger árboles y plantas ornamentales

El intenso sol y la falta de lluvias puede generar estrés en árboles, jardines y plantas ornamentales, indica un comunicado de Gestión Ambiental.

Para ayudarlas a mantenerse saludables, se recomienda regarlas durante las primeras horas de la mañana o al atardecer, a fin de evitar la evaporación del agua.

Conservar la humedad del suelo mediante la colocación de cobertura vegetal, proteger las especies más sensibles de la exposición directa al sol, a través de mallasombras o colocarlas en áreas con sombra parcial.

Además, evitar podas o trasplantes durante esta temporada, ya que puede debilitarlas.