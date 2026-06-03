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Coahuila

Gusano barrenador avanza hacia Texas; productores alertan

Ayer martes se confirmó que la plaga cruzó hacia territorio estadounidense, situación que generó preocupación entre productores y autoridades sanitarias

  • 03
  • Junio
    2026

La plaga del gusano barrenador del ganado llegó oficialmente a Estados Unidos luego de haber sido detectada por primera vez en Coahuila el pasado 29 de abril, informó este martes Marco Antonio Rodríguez Galaz, presidente de la Asociación Ganadera Regional de Castaños.

El representante del sector pecuario señaló que la presencia del parásito al otro lado de la frontera confirma la velocidad con la que se ha desplazado en las últimas semanas.

De acuerdo con el dirigente ganadero, el primer caso registrado en territorio coahuilense se presentó en el municipio de Castaños y, en aquel momento, correspondía a un solo animal infectado. Sin embargo, conforme transcurrieron los días comenzaron a surgir nuevos reportes en distintas zonas de la entidad.

Rodríguez Galaz explicó que la propagación continuó pese a los esfuerzos implementados para contener la enfermedad.

Finalmente, este 2 de junio se confirmó que la plaga cruzó hacia territorio estadounidense, situación que había generado preocupación entre productores y autoridades sanitarias de ambos países.

Indicó que el avance del gusano barrenador representa un reto importante para la ganadería regional debido a las afectaciones que puede ocasionar en los hatos, así como a las restricciones sanitarias que suelen aplicarse cuando se detectan brotes de este tipo.

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Había coordinación entre México y Estados Unidos

El líder pecuario recordó que las autoridades estadounidenses participaron desde etapas tempranas en las acciones de vigilancia y combate contra la mosca responsable de generar el gusano barrenador. Precisó que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos colaboró con instancias mexicanas en labores de monitoreo y control sanitario.

Señaló que dicha cooperación buscaba precisamente evitar que la plaga alcanzara territorio norteamericano. No obstante, el desplazamiento de la enfermedad continuó avanzando hacia el norte hasta llegar finalmente a la frontera.

La cercanía entre las regiones ganaderas de Coahuila y Texas mantenía en alerta a los especialistas. Como referencia, la comunidad texana de La Pryor se ubica aproximadamente entre 76 y 87 kilómetros de Piedras Negras, mientras que la distancia hacia Ciudad Acuña oscila entre 165 y 180 kilómetros por carretera.

Estas condiciones geográficas facilitan el intercambio comercial y ganadero entre ambas naciones, pero también obligan a mantener estrictos protocolos sanitarios cuando se presentan enfermedades que pueden afectar al sector pecuario.

Piden reforzar inspecciones y vigilancia

Marco Antonio Rodríguez Galaz manifestó que los productores deben mantener una supervisión constante de sus animales para detectar oportunamente heridas infestadas o cualquier signo relacionado con la presencia del gusano barrenador. Agregó que la colaboración entre ganaderos y autoridades seguirá siendo fundamental para reducir riesgos.

Asimismo, hizo un llamado a reportar de inmediato cualquier caso sospechoso a las instancias correspondientes, con el propósito de activar los protocolos de atención y evitar una expansión mayor de la plaga.

La confirmación de la presencia del gusano barrenador en Estados Unidos marca una nueva etapa en la contingencia sanitaria que comenzó en Coahuila a finales de abril.

Para el sector ganadero, el desafío ahora consiste en fortalecer las medidas de prevención y mantener una coordinación permanente entre ambos países para limitar el impacto económico y productivo de la enfermedad.


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