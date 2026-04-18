Alertan por sueros 'vitaminados': advierten en Nuevo Laredo

Ante el crecimiento de la oferta de sueros vitaminados promocionados en redes sociales, autoridades municipales encendieron la alerta por los riesgos que estos procedimientos pueden representar para la salud cuando se aplican sin control médico.

La Secretaría de Bienestar de Nuevo Laredo exhortó a la población a no someterse a este tipo de tratamientos fuera de entornos clínicos certificados y a acudir únicamente con personal especializado.

De acuerdo con la dependencia, estos servicios suelen anunciarse como una solución rápida para “recargar energía”; sin embargo, con frecuencia se administran sin prescripción médica ni condiciones adecuadas, lo que puede derivar en complicaciones graves.

La secretaria de Bienestar, Liliana Arjona Barocio, advirtió que el uso de la vía intravenosa debe limitarse a situaciones clínicas específicas. “Estas soluciones pueden ser peligrosas si no las aplica un médico.

El organismo absorbe de manera natural lo que necesita y cualquier exceso puede resultar perjudicial”, explicó.

Añadió que, al tratarse de productos no regulados, se desconoce su origen y composición, lo que incrementa el riesgo para quienes los consumen. Además, señaló que esta tendencia ha crecido en los últimos años impulsada principalmente por fines comerciales, más que por beneficios médicos comprobados.

La funcionaria también subrayó que contar con estudios básicos en áreas de la salud no es suficiente para aplicar este tipo de procedimientos, ya que requieren formación especializada y supervisión estricta.

Autoridades locales alertaron, además, sobre la proliferación de spas y establecimientos que ofrecen estos servicios sin autorización de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), así como la difusión de información engañosa en plataformas digitales.

El gobierno municipal llamó a la ciudadanía a no confiar en promociones virales y a consultar siempre con profesionales de la salud antes de someterse a cualquier tratamiento intravenoso, mientras se refuerzan acciones para prevenir prácticas que pongan en riesgo la salud pública.

Comentarios