Altas temperaturas no modifican fin de clases en Tamaulipas

“Como quieran la sombra se siente bien feo el calor y no es lo mismo”, mencionó Leslie Vera Aldrete, encargada de dirección.

“De hecho, hay recomendaciones por parte del Gobierno del Estado de que las actividades al aire libre no se practiquen ahorita porque es una medida para el calor extremo que estamos viviendo. Hay que tener mucho cuidado de mantener las puertas cerradas en los salones; entrar y salir al calor también es factor de riesgo para ellos, pero ellos no lo ven, no lo sienten así, y como quiera andan”.