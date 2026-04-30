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SEP analiza adelantar clases por Mundial y altas temperaturas

El secretario de Educación Pública, informó que la SEP analiza posibles modificaciones al calendario escolar ante solicitudes de varios estados

  • 30
  • Abril
    2026

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció que el gobierno federal evalúa modificar el calendario escolar en diversas entidades del país, ante el impacto de las altas temperaturas y la organización del Mundial de Futbol 2026.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario explicó que la próxima semana se llevará a cabo una reunión clave con autoridades educativas estatales para analizar las propuestas.

“El próximo 7, la próxima semana, vamos a tener una reunión de todos los secretarios de Educación”, señaló.

Estados plantean ajustes al calendario

Delgado Carrillo detalló que algunos estados han solicitado cambios específicos debido a condiciones climáticas extremas y otras circunstancias locales.

“Algunos de ellos han pedido modificaciones al calendario por el tema del clima, del calor y por otras circunstancias”, explicó.

Entre los casos mencionados, destacó que entidades como Jalisco y Nuevo León ya han planteado alternativas concretas.

“Por ejemplo, Jalisco se quiere ir a clases en línea, Nuevo León quiere hacer algo parecido, adelantar”, indicó.

Mundial 2026, otro factor en análisis

El secretario confirmó que el Mundial de Futbol 2026 también forma parte de los elementos que están siendo considerados para posibles ajustes en el calendario escolar.

“También estamos hablando… por el mundial y por otras circunstancias”, afirmó.

Cabe recordar que México será una de las sedes del torneo, lo que implicará una alta movilidad, eventos masivos y ajustes logísticos en varias ciudades.

Autonomía estatal y evaluación conjunta

Delgado subrayó que los estados tienen la facultad de proponer modificaciones al calendario escolar, aunque la SEP busca una evaluación coordinada a nivel nacional.

“Tienen ellos la posibilidad de modificar el calendario, pero vamos a tener una reunión para evaluarlo en conjunto”, puntualizó.

El funcionario también señaló que las y los docentes han participado en el proceso, solicitando ajustes que respondan a las condiciones actuales.

“Estamos en diálogo con los maestros y las maestras, ellos también nos han pedido la modificación del calendario escolar”, dijo.

Finalmente, el titular de la SEP adelantó que la resolución se dará a conocer tras el encuentro con las autoridades educativas del país.

“Tendríamos una respuesta la siguiente semana a partir de la evaluación de todos los secretarios de Educación del país”, concluyó.


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