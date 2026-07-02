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Descartan desabasto de agua en Tamaulipas por altas temperaturas
La presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, descartó un posible desabasto de agua durante los meses de julio y agosto, señalando
Por Alfredo Uvalle | 02 Julio 2026
El secretario de Desarrollo Hidráulico del gobierno del estado, Raúl Quiroga Álvarez, descartó se presente un desabasto de agua frente a las altas temperaturas en Tamaulipas.
“No hay desabasto de agua, se tiene la suficiente capacidad de almacenamiento en las presas del estado”, señaló.
Conagua reporta niveles favorables en las presas
Por su parte, el delegado de la Comisión Nacional del Agua en Tamaulipas, Jaime Felipe Cano, expresó que los niveles de la presa están arriba del 60%, hay suficiente capacidad del vital recurso, por lo tanto, “no hay de qué preocuparse”, puntualizó.
Así mismo, la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, descartó un posible desabasto de agua durante los meses de julio y agosto, señalando.
“Estamos muy contentos porque hoy la cota de la laguna de nuestro municipio está al 1.30 lo que quiere decir que hay suficiente abasto de agua, en un día como hoy de la historia hídrica de nuestro municipio nunca había habido en el vaso tanta captación de agua”, señaló.