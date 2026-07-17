Alumnos de Conalep Tamaulipas estarán en Mundial de Robótic Japón

Cuatro estudiantes del Conalep Río Bravo representarán a México en el Mundial de Robótica RoboRAVE 2026, que se celebrará en Osaka

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Cuatro estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Tamaulipas representarán a México en el RoboRAVE International World Championship 2026, que se llevará a cabo los días 11 y 12 de agosto en la ciudad de Osaka, Japón.

Ángel David Montero Castillo, Martha Araceli Infante Mendoza, Ximena Herrera Lumbreras y Denilson Espinoza López, del Plantel Río Bravo, obtuvieron su clasificación tras conquistar el primer lugar en la categoría SoccerBot durante el Encuentro Nacional RoboRAVE, celebrado en Zapopan, Jalisco.

Obtuvieron el pase al campeonato mundial

El director general del Conalep Tamaulipas, Fernando Arizpe Pedraza, explicó que el equipo, asesorado por el maestro Santos Arturo Vargas Guzmán, destacó por sus habilidades en programación, robótica, diseño y resolución de problemas, superando a los mejores equipos del país en una de las categorías más competitivas del certamen.

Gracias a este resultado, los estudiantes aseguraron su participación en el campeonato mundial, considerado uno de los encuentros de robótica educativa más importantes a nivel internacional.

Arizpe Pedraza destacó que el logro demuestra la capacidad del talento tamaulipeco para competir en escenarios de alto nivel tecnológico.

Señaló que la clasificación es resultado del esfuerzo de los estudiantes, el acompañamiento de sus docentes y el compromiso del Conalep Tamaulipas con una formación enfocada en la innovación y el desarrollo de habilidades tecnológicas.

Impulso a la educación tecnológica

El funcionario afirmó que este resultado refleja el trabajo realizado por el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, y por la Secretaría de Educación del estado, dirigida por Miguel Ángel Valdez García, para fortalecer la educación tecnológica y preparar a los jóvenes para los retos del futuro.

RoboRAVE es una plataforma internacional dedicada a promover la educación STEM, que integra áreas como Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas mediante desafíos de robótica.

El campeonato mundial reunirá en Osaka a estudiantes de distintos países, quienes competirán en pruebas de programación, ingeniería y robótica aplicada, fomentando la creatividad, el trabajo en equipo y la innovación.