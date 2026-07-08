Américo Villarreal le abre la puerta a más relevos

Debido a que varios miembros del gobierno estatal buscarán algún puesto de elección popular en 2027, el mandatario tamaulipeco anticipa varias modificaciones

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La salida de la titular de Salud no será un caso aislado. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya reconoció que su administración podría registrar más cambios en el gabinete, debido a que varios de sus colaboradores buscan participar en el próximo proceso electoral y deberán definir si continúan en el gobierno o entran a la contienda política.

El gobernador Américo Villarreal Anaya anticipó que la integración de su gabinete podría modificarse nuevamente en los próximos meses, conforme avance la organización del proceso electoral y los integrantes de su administración definan si buscarán una candidatura.

Afirmó que varios funcionarios han manifestado interés en participar en la contienda, por lo que, una vez que se establezcan las reglas electorales y los tiempos internos de los partidos, tendrán que optar entre mantenerse en sus responsabilidades dentro del gobierno o incorporarse al proceso político.

"Es el momento de decidir", expresó el mandatario al dirigirse a quienes analizan contender por un cargo de elección popular.

Villarreal Anaya precisó que la salida de la exsecretaria de Salud respondió exclusivamente a motivos personales y descartó que estuviera relacionada con el desempeño de la dependencia. En sustitución fue designado el médico Ricardo Guerrero, quien tendrá la encomienda de fortalecer la coordinación entre los servicios estatales y el sistema federal de salud.

Respecto al panorama electoral, el mandatario señaló que todavía existen aspectos sin definir sobre las reglas bajo las cuales se desarrollará la contienda, así como los mecanismos que utilizará Morena para la selección de sus abanderados.

"Ya hay muchos elementos definidos, pero todavía falta conocer con claridad el escenario en el que se desarrollará el proceso; es como saber si vamos a jugar ajedrez o damas chinas, porque de eso dependerán las reglas, los participantes y las estrategias de cada fuerza política", ejemplificó.

Indicó que, una vez establecidos los lineamientos legales y partidistas, los servidores públicos que aspiren a una candidatura deberán separarse de sus cargos para cumplir con la normatividad correspondiente.

En el caso de Morena, explicó que primero deberán conocerse las disposiciones internas y los resultados de las encuestas que servirán para determinar qué perfiles competirán en la elección.

El gobernador subrayó que su administración aún cuenta con más de un tercio del sexenio para consolidar los proyectos en marcha e impulsar nuevas acciones en beneficio de la población.

"Tenemos una gran responsabilidad con Tamaulipas. Todavía queda tiempo suficiente para consolidar lo que hemos iniciado y poner en marcha nuevos proyectos que eleven la calidad de vida de los tamaulipecos. Quien tenga una aspiración política deberá tomar una decisión cuando llegue el momento", concluyó.