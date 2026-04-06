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Tamaulipas

Américo Villarreal llama al diálogo ante bloqueos agrícolas

El mandatario estatal expresó su comprensión ante la problemática del sector, pero hizo un firme llamado a que las manifestaciones no afecten a terceros

  • 06
  • Abril
    2026

El gobernador Américo Villarreal Anaya abordó esta mañana temas cruciales para la entidad, destacando el balance de las vacaciones de Semana Santa, la situación de seguridad vial en la carretera "Rumbo Nuevo" y el llamado al diálogo frente a las movilizaciones de productores agrícolas en la frontera.

Al concluir la ceremonia cívica de honores, evento realizado en las instalaciones del C-3, en Ciudad Victoria sector Adelitas se refirió a las convocatorias nacionales de productores agrícolas que afectan vías de comunicación en Tamaulipas, específicamente en los tramos de Progreso, Reynosa-Matamoros y Reynosa-Díaz Ordaz, el mandatario estatal informó que se ha buscado el contacto directo con los dirigentes a través de las Secretarías General de Gobierno y de Desarrollo Rural.

Villarreal Anaya expresó su comprensión ante la problemática del sector, pero hizo un firme llamado a que las manifestaciones no afecten a terceros:

"Estamos trabajando unidos para ver cómo se puede resolver, pedimos que su actividad y su reclamo no afecte a terceras personas. Esperemos que esta solicitud permee y tengamos las mínimas repercusiones en nuestros ejes carreteros", señaló.

Sobre la operación de la nueva caseta de cobro en la carretera Rumbo Nuevo, el gobernador destacó que, estadísticamente, los accidentes han disminuido gracias a las mejoras técnicas y de señalamiento.

Pese a un incidente reciente que involucró el incendio de dos tractocamiones y el cierre de la vía por casi 36 horas, resaltó que se cumplió con la norma constitucional de ofrecer una vía alterna segura: la carretera de Altas Cumbres.

"Somos un estado logístico de transporte y tenemos que buscar carreteras con mejores especificaciones para el flujo de carga nacional e internacional", afirmó.

Registran cifras positivas ante llegada de 2.3 millones de visitantes

En materia turística, Tamaulipas registró cifras positivas con la llegada de 2.3 millones de visitantes, lo que representa un incremento de entre el 15% y 20% en comparación con el año anterior. El gobernador atribuyó este éxito a la planeación, promoción y la buena experiencia previa de los turistas en la entidad.

Sin embargo, en el balance de seguridad, lamentó el fallecimiento de personas durante este periodo:

Accidentes carreteros: Dos personas perdieron la vida en un incidente relacionado con vacacionistas.

Ahogamientos: Se confirmaron dos decesos y se está por precisar un tercero bajo esta causa.

Descartan presencia de hidrocarburos en playas

Finalmente, el mandatario desmintió los rumores sobre derrames de petróleo en las costas tamaulipecas tras realizar verificaciones personales en Soto la Marina (La Pesca), Higuerillas y Bagdad en Matamoros. 

Con un toque de humor, mencionó que en la playa Miramar fue imposible realizar una inspección visual profunda debido a la alta afluencia de bañistas: "No pudimos constatar si había derrames porque había tanta gente que no nos dejó ver si había petróleo abajo", reiterando que las playas se mantuvieron en condiciones óptimas para los visitantes.


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