Alista Américo Villarreal su cuarto informe de gobierno

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, confirmó que su cuarto informe de gobierno se realizará el próximo 23 de marzo en Ciudad Victoria, donde presentará los avances y resultados de su administración estatal.

El mandatario estatal explicó que el evento se llevará a cabo a las 13:00 horas en el Polyforum Dr. Rodolfo Torre Cantú, donde dará a conocer los logros alcanzados por su gobierno en diversos programas y acciones dirigidas al desarrollo y bienestar de la población.

Villarreal Anaya detalló que previamente, este viernes, se entregará el informe por escrito al Congreso del Estado de Tamaulipas, mientras que el mensaje público dirigido a la ciudadanía se realizará el lunes 23 durante el acto oficial.

Al concluir la ceremonia de honores a la bandera en el Parque Cultural y Recreativo Siglo XXI, el gobernador también encabezó la entrega de 10 camionetas nuevas a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, las cuales serán utilizadas para reforzar los operativos de inspección sanitaria en más de 600 establecimientos en todo el estado previo al periodo vacacional de Semana Santa.

