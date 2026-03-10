Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_10_at_2_12_58_AM_adc7e25c6d
Tamaulipas

Alista Américo Villarreal su cuarto informe de gobierno

El mandatario explicó que el evento se llevará a cabo a las 13:00 horas en el Polyforum Dr. Rodolfo Torre Cantú, donde dará a conocer los logros de su gobierno

  • 10
  • Marzo
    2026

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, confirmó que su cuarto informe de gobierno se realizará el próximo 23 de marzo en Ciudad Victoria, donde presentará los avances y resultados de su administración estatal.

El mandatario estatal explicó que el evento se llevará a cabo a las 13:00 horas en el Polyforum Dr. Rodolfo Torre Cantú, donde dará a conocer los logros alcanzados por su gobierno en diversos programas y acciones dirigidas al desarrollo y bienestar de la población.

Villarreal Anaya detalló que previamente, este viernes, se entregará el informe por escrito al Congreso del Estado de Tamaulipas, mientras que el mensaje público dirigido a la ciudadanía se realizará el lunes 23 durante el acto oficial.

Al concluir la ceremonia de honores a la bandera en el Parque Cultural y Recreativo Siglo XXI, el gobernador también encabezó la entrega de 10 camionetas nuevas a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, las cuales serán utilizadas para reforzar los operativos de inspección sanitaria en más de 600 establecimientos en todo el estado previo al periodo vacacional de Semana Santa.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_09_at_7_11_20_PM_c60286ba22
Extienden programa de bacheo en Ciudad Victoria
americo_villarreal_ejidatarios_1c033ccf92
Américo Villarreal dialoga con ejidatarios por contratos eólicos
Americo_Villarreal_f1a5c491a1
Américo Villarreal confirma la fecha de su cuarto informe
publicidad

Últimas Noticias

parabuses_quedan_incompletos_c535e3fee0
Quedan incompletos parabuses rumbo a Mundial 2026
EH_FOTO_VERTICAL_10_8d75f68ed6
Bad Bunny reaparece en redes para celebrar su cumpleaños 32
petroleo_texas_d22d32a649
Petróleo inicia jornada a la baja tras mensaje de Donald Trump
publicidad

Más Vistas

igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
publicidad
×