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Américo Villarreal pide definiciones sobre aspiraciones políticas
Américo Villarreal Anaya aclaró que quienes busquen candidatura deberán separarse de su cargo y llamó a definirse en este momento
Por Alfredo Uvalle | 07 Julio 2026
El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que, aunque ya se han definido muchas cosas, aún se mantiene una condición de espera respecto al escenario electoral.
“Es como decir: ¿sobre qué tablero vamos a jugar, ajedrez o damas chinas?, para, dependiendo del tablero, conocer a los actores políticos y la oferta de cada partido”, explicó.
A su arribo al Palacio de Gobierno, Villarreal Anaya señaló que, en el caso de su partido, el Movimiento Regeneración Nacional, será necesario identificar qué actores podrán participar conforme a las reglas que se establezcan y a las perspectivas que marquen las encuestas.
Añadió que, cuando proceda, los militantes que busquen una candidatura deberán separarse del cargo para poder participar.
“El mensaje es que tenemos una gran responsabilidad, hemos podido organizar una situación para darle a Tamaulipas un impulso en muchos aspectos, aprovechando el territorio y los recursos con que cuenta”, y agregó:
Aún nos falta más de una tercera parte de esta administración, y es un tiempo muy bueno para consolidar e iniciar otro proyecto que podamos dejar para mejorar la calidad de vida de los tamaulipecos. Si alguien tiene aspiraciones desde el punto de vista electoral, es el momento de definirse”, concluyó.