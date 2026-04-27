El orden ya fue restablecido en Reynosa: Américo Villarreal

Tras los disturbios registrados durante la madrugada de este lunes en Reynosa, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó que la ciudad se encuentra plenamente operativa y que la situación fue controlada sin que se reportaran personas heridas o pérdida de vidas.

Operativos estratégicos y detención de objetivo prioritario

De acuerdo con información de la Vocería de Seguridad, los incidentes —que incluyeron bloqueos con tractocamiones y actos de vandalismo contra cámaras de videovigilancia— fueron una respuesta a la detención de un objetivo prioritario en la zona.

El mandatario estatal explicó que estas acciones forman parte de operativos diseñados a nivel central para mantener la estabilidad social en la región fronteriza.

Restablecimiento de la circulación

Al finalizar la ceremonia de honores a la bandera en la Escuela Primaria "República de México" en Ciudad Victoria, Villarreal Anaya detalló que los bloqueos y la quema de llantas fueron atendidos de manera inmediata.

"Hubo algunos bloqueos en la madrugada con tractocamiones y prendieron algunas llantas, pero todo quedó debidamente despejado. Lo que me informan es que ahorita la ciudad de Reynosa se encuentra plenamente operativa", puntualizó el Gobernador.

Refuerzo de seguridad coordinado

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Carlos Arturo Pancardo Escudero, confirmó que se ha reforzado la vigilancia en la frontera mediante un despliegue coordinado. En estas labores participan fuerzas federales, la Guardia Estatal y la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia (FGJET), con el objetivo de preservar el orden y salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

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