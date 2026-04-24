Anuncia SENASICA acciones en Tamaulipas contra gusano barrenador

Durante su participación en la 89ª Asamblea de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT), el Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (SENASICA), Francisco Javier Calderón Elizalde, calificó a Tamaulipas como un estado estratégico para la seguridad alimentaria de México y refrendó el apoyo total de la federación para proteger el patrimonio de las familias productoras.

Calderón Elizalde destacó que Tamaulipas aporta el 3.1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y mostró un crecimiento del 2.5% en el último año. Subrayó que las actividades agropecuarias representan más del 90% del PIB primario estatal, lo que obliga a mantener una vigilancia sanitaria estrecha para proteger los mercados nacionales e internacionales.

El titular de SENASICA extendió un amplio reconocimiento a todos los eslabones de la cadena: desde ganaderos, médicos veterinarios y técnicos, hasta transportistas y comercializadores.

De manera especial, reconoció el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, cuya gestión ha sido fundamental para enfrentar retos sanitarios con oportunidad y liderazgo.

"Tamaulipas tiene capacidad operativa y una coordinación institucional plena; eso marca la diferencia ante las crisis", señaló.

Al abordar la emergencia por el gusano barrenador, el funcionario informó que en el estado se han registrado 249 casos positivos y 114 activos. Fue enfático al aclarar que el incremento de casos no se debe a una falta de eficiencia en las estrategias actuales, sino a una limitante estructural en la disponibilidad de moscas estériles a nivel regional.

"De no haberse implementado acciones coordinadas entre productores y autoridades, la dispersión de la plaga sería considerablemente mayor. Se está trabajando, y se está trabajando bien", aseguró.

Nueva planta para reforzar control biológico

Como respuesta estratégica, Calderón Elizalde anunció la próxima inauguración de una nueva planta de producción de moscas estériles en Catazajá, Chiapas. Este proyecto permitirá ampliar el control biológico en el país.

"Con toda seguridad, una gran parte de esa producción será destinada a reforzar las acciones en Tamaulipas, para fortalecer la contención y avanzar hacia la erradicación de la plaga", señaló.

Impulso al sector ganadero y mercado internacional

Finalmente, el Director de SENASICA validó el plan de trabajo de la UGRT, que busca no solo mejorar la infraestructura y el mercado nacional, sino concretar la reapertura del mercado estadounidense.

Reitero que el Gobierno Federal es un aliado permanente en esta alianza público-privada para garantizar que la ganadería tamaulipeca siga siendo un orgullo y un pilar del desarrollo de México.

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