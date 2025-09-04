Cerrar X
Tamaulipas

Anuncia Américo Villarreal visita de Sheinbaum a Tamaulipas

La presidenta de México presentará ante los tamaulipecos detalles de su primer informe de gobierno, este próximo domingo

  • 04
  • Septiembre
    2025

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, confirmó la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo domingo a la entidad.

“Con mucha satisfacción, ya nos han confirmado en su agenda, en esta iniciativa también inédita a nivel nacional, que por primera vez una presidenta hace una presencia después de su informe para venir a compartirlo en cada una de las entidades de nuestro país y en Tamaulipas tenemos el gusto de que se programó para este próximo domingo a las dos de la tarde”, dijo el gobernador del estado Américo Villarreal Anaya. 

Refirió que su administración, junto con la ayudantía del gobierno federal, se encuentran afinando los detalles para estar más que listos en las instalaciones del Polyforum Victoria “Dr. Rodolfo Torre Cantú”. 

“Estaremos recibiéndola y poder tener este comunicado que viene hacer con relación a su informe de gobierno de la nación, que estuvimos presentes y que es de todos conocido, y en esta ocasión, puntualmente también de todo el impacto que esto se ha venido dando y apoyando al estado de Tamaulipas, como será así sucesivamente las otras entidades”, dijo Villarreal Anaya.


