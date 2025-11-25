Cerrar X
campesinos_protestas_01410681b1
Tamaulipas

Anuncian campesinos bloqueos carreteros en la frontera de Reynosa

Organizaciones campesinas reiteraron su disposición al diálogo, pero insistieron en que mantendrán las protestas hasta recibir una respuesta concreta

  • 25
  • Noviembre
    2025

El dirigente del Catorceavo Comité Campesino confirmó que este martes se llevará a cabo la segunda jornada de protestas en distintos tramos carreteros de la frontera norte, luego de no alcanzar acuerdos con autoridades estatales y federales durante la noche del lunes.

De acuerdo con el líder campesino, representantes del movimiento sostuvieron una llamada con instancias de gobierno con el propósito de encontrar soluciones a sus demandas.

Sin embargo, ante la falta de avances, las organizaciones decidieron continuar con las movilizaciones y proceder al cierre de carreteras estratégicas en la región.

Los puntos donde se realizarán los bloqueos son:

  • La “Y”, conexión vial que enlaza al municipio de San Fernando con las ciudades de Matamoros y Reynosa.
  • La caseta de cobro de la autopista de Nuevo Progreso, ruta que también conecta con el puente internacional de ese municipio.
  • El acceso al Puente Internacional Reynosa–Pharr, uno de los cruces comerciales más importantes de la frontera.

El dirigente advirtió que, de no lograrse acuerdos durante la jornada, también se contempla cerrar la conexión del kilómetro 30, punto que enlaza a los estados de Nuevo León y Tamaulipas, lo que podría generar afectaciones significativas a la circulación y al transporte de carga.

Las organizaciones campesinas reiteraron su disposición al diálogo, pero insistieron en que mantendrán las protestas hasta recibir una respuesta concreta a sus demandas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_26_at_1_33_32_AM_b61ea5ce86
Diputados exigen radiografía del ISN o advierten rechazo
tamaulipas_transportistas_7d624a44b0
Bloquean transportistas carreteras estratégicas
drgfsaz_44a40b0749
Llega lluvia a la urbe regia por frente frío número 16
publicidad

Últimas Noticias

supercomputadora_sheinbaum_b2242091c3
Presentan 'Coatlicue', la supercomputadora más poderosa
ley_aguas_nacionales_conagua_8bcd9a7c95
Impulsa Conagua reformas para frenar acaparamiento de agua
INFO_7_UNA_FOTO_5_bdede31051
Drones reforzarán seguridad por el juego Monterrey–América
publicidad

Más Vistas

angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
publicidad
×