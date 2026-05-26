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Nacional

Gobierno y Educación anuncian mesa de diálogo con CNTE

Esto ocurre después de que se adelantaran este lunes las marchas pactadas para el próximo mes de junio, tras rechazar el incremento salarial

  • 26
  • Mayo
    2026

Ante las protestas realizadas por docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Secretaría de Gobernación, en conjunto con la Secretaría de Educación, dio a conocer que se llevará a cabo una mesa de diálogo con sus representantes

A través de redes sociales, las dependencias federales aseguraron que se llevará a cabo este diálogo con la participación de sus titulares, Rosa Icela Rodríguez y Mario Delgado respectivamente, así como el titular del ISSSTE, Martí Batres, debido a que se privilegian los acuerdos entre instituciones.

En estas conversaciones con representantes de la CNTE, se busca construir acuerdos mediante un diálogo dentro del marco del respeto.

"El Gobierno de México reitera que permanecen abiertos los canales institucionales para atender sus planteamientos, siempre en un marco de respeto, legalidad y búsqueda de consensos."

Ante esta apertura se hizo un llamado a la "no confrontación, el diálogo y la vía institucional como mecanismos para avanzar en la atención de las demandas del magisterio nacional".

Esto ocurre después de que se adelantaran este lunes las marchas pactadas para el próximo mes de junio, tras rechazar el incremento salarial del 9% otorgado por el Gobierno Federal, al considerar que el ajuste fue considerado como insuficiente.

CNTE desiste de ingresar al Zócalo; acusan represión policial

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidió no avanzar hacia el Zócalo capitalino y optó por instalar un plantón sobre la calle 5 de Mayo.

Los docentes señalaron que el despliegue de vallas y el cierre del paso hacia el primer cuadro de la Ciudad de México contradicen los principios del gobierno federal, al que reprocharon no cumplir con el lema de “primero los pobres”.

Aquí te presentamos la nota completa: CNTE desiste de ingresar al Zócalo; acusan represión policial

 

 

 

 


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