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Tamaulipas

Anuncian rutas especiales para la Feria del Bicentenario

Autoridades habilitarán tres rutas de transporte del 2 al 28 de junio para facilitar el acceso a la Feria del Bicentenario

  • 26
  • Mayo
    2026

Con el objetivo de facilitar el acceso de visitantes a la Feria del Bicentenario, la secretaria de Turismo municipal, Miri Leal, anunció la implementación de tres rutas especiales de transporte que operarán del 2 al 28 de junio.

Durante su mensaje, la funcionaria detalló que estas rutas conectarán distintos puntos estratégicos de la ciudad con el recinto ferial, permitiendo el traslado tanto de habitantes locales como de visitantes provenientes de Brownsville y el Valle de Texas.

La ruta 1 iniciará en el Puente Nuevo, continuará por el Puente Viejo, Plaza Miguel Hidalgo, el Tecnológico y Mundo Nuevo, hasta llegar a la Feria del Bicentenario.La ruta 2 partirá desde la zona de Plato Partido, pasando por colonias y puntos como Tiani, Casablanca, el Hospital General y la avenida Marte R. Gómez, antes de arribar al destino final.

En tanto, la ruta 3 saldrá del Tecnológico, recorrerá sectores como avenida Solidaridad y Cedraui, para posteriormente dirigirse al área de la feria.

Respecto a los horarios, se informó que de lunes a jueves el servicio operará de 15:00 a 22:30 horas, con regreso de 22:30 a 01:00 horas. De viernes a domingo, el horario será de 15:00 a 22:30 horas, y el retorno de 22:30 a medianoche.

En cuanto a las tarifas, el costo general será de 12 pesos, mientras que estudiantes podrán acceder a una tarifa preferencial de 9 pesos.

Finalmente, la secretaria de Turismo destacó que estas rutas buscan brindar un acceso más cómodo, seguro y económico a la Feria del Bicentenario, incentivando la participación de la ciudadanía y fortaleciendo la afluencia turística en el municipio.


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