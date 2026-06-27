Aparece otro hundimiento en Las Cumbres, Reynosa

Los vecinos del sector afirmaron que durante meses han reportado fugas de aguas residuales y malos olores frente a sus viviendas

Un nuevo hundimiento registrado sobre la calle Jardín, entre Circunvalación 10 y Poniente Uno, en la colonia Las Cumbres, volvió a encender las alarmas entre los habitantes del sector, quienes denunciaron que el deterioro de la red de drenaje sanitario continúa agravándose ante la falta de una solución definitiva por parte de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa).

Los vecinos afirmaron que durante meses han reportado fugas de aguas residuales y malos olores frente a sus viviendas; sin embargo, aseguran que el organismo únicamente ha realizado inspecciones sin corregir el problema de fondo.

Flor Cruz, una de las residentes afectadas, explicó que el drenaje colapsado permanece frente a su domicilio, generando un foco de contaminación y un riesgo permanente para quienes transitan por la zona.

El nuevo socavón se encuentra a escasos 200 metros del lugar donde el pasado 26 de mayo un camión de carga quedó atrapado tras el colapso del pavimento, incidente atribuido a las malas condiciones de la infraestructura sanitaria.

Tras ese accidente, el Gobierno Municipal sancionó a la empresa propietaria de la unidad con una multa de 50 mil pesos por presuntas irregularidades en sus permisos, además de anunciar una segunda sanción por un millón de pesos por los daños ocasionados. No obstante, representantes del sector transportista sostuvieron que dichos permisos no eran exigibles en esa zona habitacional.

Los habitantes insistieron en que el verdadero problema es el abandono de la red de drenaje, ya que desde hace años han denunciado escurrimientos de aguas negras y hundimientos sin recibir una solución integral.

Recordaron además que, tras reparar el primer socavón, Comapa dejó inconclusos los trabajos en la calle Primera, donde rompió el concreto hidráulico y abandonó el área con montones de tierra, por lo que fueron los propios vecinos quienes colocaron caliche para restablecer parcialmente el paso vehicular.

Ahora, ante la aparición del nuevo hundimiento, los residentes colocaron ramas y un neumático como señal de advertencia para evitar accidentes, al tiempo que hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales y a Comapa para intervenir antes de que ocurra otro percance de mayores consecuencias.