Rescatan a dos plagiados en Reynosa; regiomontana aún no aparece

Una denuncia anónima permirtió la liberación de dos personas que permanecían privadas de su libertad en la ciudad de Reynosa.

Fue personal de la Guardia Estatal quien recibió el reporte en el que se alertaba de un presunto secuestro dentro de un motel de la colonia José López Portillo.

La llamada indicaba que a las instalaciones arribó un automovil, abordo del cual se observaron dos personas maniatadas.

Al arribo de los uniformados localizaron el vehículo y las personas que presuntamente estaban siendo plagiadas, además de que se detuvo al presunto responsable del delito.

A través de un boletín informativo la autoridad dio a concoer que las personas liberadas contaban con un reporte de desaparición interpuesto por los familiares.

Aparentememnte recibieron llamadas telefóncias solicitándoles dinero a cambio de la liberación. Sin embargo la identidad de las personas o el lugar donde fueron plagiadas no se dio a conocer.

Sin avances tras la desaparición de la regia Lorena Cortez

Estos hechos ocurren en medio de una creciente sensación de inseguridad en Reynosa, donde recientemente se reportó el secuestro de una mujer de Monterrey.

Lorena Cortez Villa, desapareció el pasado 1 de octubre cuando arribó a la ciudad. Fue al circular por la vía que conecta el aeropuerto con Reynosa que fue abordada por hombres armados.

Hasta el momento se desconoce su paradero o el estado que guardan las invesrtigaciones, ya que las autoridades locales no han emitido información al respecto.

En una situación similar se encuentra el caso del empresario Marco Antonio Mariño Leal, vicepresidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, FECANACO.

El reporte inicial es que fue secuestrado el día nueve de octubre cuando acudió a la ciudad por motivos de trabajo.

Sin embargo para las autoridades se encuentra como persona no localizada, ya que no existe una llamada de rescate que permita a las autoridades establecer la comisión de algún delito.





