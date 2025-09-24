Cerrar X
Tamaulipas

Apoyan a primaria en Victoria con material para acceso digno

La Escuela Primaria del Ejido Benito Juárez en Ciudad Victoria recibió los primeros dos camiones de material de construcción

  • 24
  • Septiembre
    2025

La Escuela Primaria del Ejido Benito Juárez en Ciudad Victoria recibió los primeros dos camiones de material de construcción, gracias al apoyo de empresas y ciudadanos que respondieron a la solicitud hecha por los padres de familia a través de redes sociales.

La iniciativa busca mejorar las condiciones de acceso de los estudiantes durante la temporada de lluvias, cuando los pasillos y áreas cercanas a los baños se convierten en un lodazal.

“De ese salón que quedó poquito aislado hacia los baños cuando llueve se hace un lodazal, entonces queremos que los niños tengan un espacio digno donde pasen su educación primaria”, así se expresó Julia Haces madre de familia quien solicitara a través de una publicación en redes, el apoyo de las empresas y de la sociedad para construir un camino de concreto. 

El material entregado corresponde a base hidráulica, compuesta de grava, arena y ligantes, fundamental en la pavimentación.

Padres, maestras y alumnos se reunieron para recibir la donación y avanzar en la construcción del camino que les permitirá un tránsito seguro.

Por su parte, la maestra y madre de familia, María Inés Castro, señaló que aún falta mucho por hacer: “Este material es de mucha ayuda para nuestros hijos, esperamos que más se unan y nos sigan apoyando. Los niños no pueden pasar al salón y tienen que buscar otros caminos para tomar sus clases”.

La comunidad educativa confía en que más personas se sumen para lograr que los niños cuenten con un acceso digno y seguro a su escuela.


