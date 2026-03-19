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Tamaulipas

Ambulancias Orduña, de Victoria, apoyan en Matamoros por escasez

La ausencia del servicio por parte de Cruz Roja ha generado una situación complicada para los ciudadanos de Victoria, quienes requieren atención prehospitalaria

  • 19
  • Marzo
    2026

Ante la falta de ambulancias en Ciudad Victoria derivada de la huelga de la Cruz Roja, la corporación Ambulancias Orduña, originaria de Matamoros, Tamaulipas, se trasladó a la capital del estado para brindar apoyo a la población.

La ausencia del servicio por parte de la Cruz Roja ha generado una situación complicada para los ciudadanos de Victoria, quienes requieren atención prehospitalaria.

En respuesta, el equipo de Ambulancias Orduña decidió movilizarse desde Matamoros con el objetivo de atender emergencias y cubrir la demanda de auxilio.

Se informó que el personal permanecerá en Ciudad Victoria desde este jueves y hasta el próximo martes, periodo en el que estarán ofreciendo servicios de traslado y atención a quienes lo necesiten.

Con esta acción, Ambulancias Orduña busca contribuir a mitigar la situación y garantizar que la ciudadanía cuente con atención médica oportuna durante la contingencia.


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