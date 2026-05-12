Arranca programa ‘Internet en tu Casa’ en Reynosa

Con la finalidad de que todos los hogares de Reynosa tengan acceso a las comunicaciones digitales, el Cabildo aprobó el inicio de la entrega de un módem por familia, dando arranque al programa “Internet en tu Casa”.

Durante el evento, el alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz destacó que este proyecto piloto busca garantizar que más ciudadanos tengan acceso al internet directamente desde sus hogares.

“Este es su programa piloto, un programa que está iniciando aquí en Reynosa, en donde queremos que todos los ciudadanos tengan acceso al internet directamente en sus casas, pero en un futuro, en unos 10 o 15 años, el tener internet va a ser un derecho humano para todos los mexicanos”, expresó.

Durante el arranque del programa se realizó la entrega a las primeras 500 familias beneficiadas, quienes reconocieron la importancia que actualmente representa contar con conexión digital en sus hogares.

Dinora Elda Ríos señaló que este apoyo representa una herramienta importante para el desarrollo de las familias.

"Más que un aparato, representa una oportunidad para estar conectados, aprender, trabajar y seguir adelante como familia. Este tipo de apoyos hacen una gran diferencia en la vida de muchas personas”, comentó.

En su mensaje, el alcalde indicó que Reynosa busca mantenerse a la vanguardia tecnológica y preparada para los cambios relacionados con la conectividad digital y el desarrollo tecnológico.

“En unos 30 años todos los humanos vamos a tener un aparato dentro de nuestro cerebro que también va a incluir internet, si no es que en menos años, y hacia allá va el progreso y el desarrollo de la tecnología aquí en México y en todo el mundo”, afirmó Carlos Peña Ortiz.

Con el arranque de este programa, las primeras familias beneficiadas serán las encargadas de evaluar y opinar sobre el funcionamiento del servicio para posteriormente extenderlo a más sectores de la ciudad.

El presidente municipal explicó que la intención es conocer la experiencia de los usuarios y mejorar el programa conforme avance su implementación.

"Para que los beneficiados nos puedan dar también información sobre su experiencia con el uso del internet dentro de sus casas, por parte de este programa de desarrollo social que tenemos en Reynosa. Lo importante es que en un futuro llegue a las 300 mil viviendas que tenemos aquí en el municipio”, concluyó.

Comentarios