Arranca temporada de ciclones; prevén hasta 15 sistemas

La temporada de ciclones tropicales 2026 inició oficialmente este 1 de junio en la cuenca del Atlántico, y autoridades de Protección Civil advirtieron que durante las próximas semanas podrían registrarse lluvias por encima del promedio en diversas regiones de Tamaulipas, además de mantenerse la posibilidad de desarrollo ciclónico en el Golfo de México.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre el 1 de junio y el 30 de noviembre podrían formarse entre 11 y 15 sistemas tropicales en la cuenca del Atlántico, que comprende el Golfo de México y el Mar Caribe.

Las previsiones contemplan la formación de entre siete y ocho tormentas tropicales, de tres a cinco huracanes categoría 1 o 2, así como de uno a dos huracanes mayores, clasificados en las categorías 3, 4 o 5 de la escala Saffir-Simpson.

Protección Civil mantiene vigilancia permanente

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de los sistemas meteorológicos que pudieran representar riesgo para el estado, en coordinación con dependencias federales y las 43 coordinaciones municipales de Protección Civil.

El coordinador estatal, Luis Gerardo González de la Fuente, indicó que los modelos meteorológicos prevén precipitaciones superiores a la media histórica durante junio debido al ingreso constante de humedad tropical sobre el noreste del país.

Aunque hasta el momento no existe amenaza directa para Tamaulipas, el funcionario señaló que se mantiene monitoreo permanente sobre cualquier zona de baja presión o disturbio atmosférico que pudiera evolucionar en el Golfo de México.

“La prevención es la herramienta más eficaz para proteger vidas y reducir riesgos. Es fundamental que las familias tamaulipecas permanezcan atentas a los avisos meteorológicos y cuenten con un plan familiar de protección civil”, expresó.

Llaman a la población a prepararse

Protección Civil recomendó a la población identificar con anticipación los refugios temporales más cercanos, preparar documentación importante, contar con suministros básicos y una mochila de emergencia, además de mantenerse informada exclusivamente a través de fuentes oficiales.

González de la Fuente agregó que, por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se reforzó la coordinación entre dependencias estatales, federales y municipales para garantizar capacidad de respuesta ante posibles contingencias derivadas de fenómenos hidrometeorológicos.

Por su ubicación frente al Golfo de México, Tamaulipas figura entre las entidades con mayor exposición al impacto de tormentas tropicales y huracanes durante la temporada ciclónica, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a mantener medidas preventivas durante los próximos seis meses.

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