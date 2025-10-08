Cerrar X
Tamaulipas

Asistencia a clases en Ciudad Victoria será decisión de padres

La SEP Tamaulipas dejó a criterio de padres el envío a clases por lluvias y pidió seguir la información oficial y usar clases en línea si es necesario

  • 08
  • Octubre
    2025

La noche de este miércoles, la Secretaría de Educación de Tamaulipas emitió un comunicado dirigido a las comunidades escolares de la zona sur del estado, en el cual exhortan a mantenerse informado mediante los canales oficiales de Protección Civil de Tamaulipas como de cada municipio ante las fuertes precipitaciones que se registran en la región.

La Secretaría señaló que la seguridad e integridad del alumnado es la prioridad, por lo que la decisión de que los menores asistan a clases este jueves queda bajo consideración de sus padres o tutores.

Del mismo modo, la dependencia remondeó a las autoridades escolares a implementar actividades en línea en caso de que las condiciones climáticas no sean favorables para el desarrollo de las clases presenciales.

