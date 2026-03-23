Restaurante niega entrada a menor con perro de asistencia

Una familia regiomontana denunció públicamente un presunto acto de discriminación ocurrido en el restaurante Casa Grande, ubicado en este municipio de San Pedro, luego de que el personal del establecimiento impidiera el acceso a un menor de edad que iba acompañado por su perro de servicio.

A través de un video compartido a El Horizonte, el padre del menor captó el momento en que el capitán de meseros, identificado como Juan, sostiene la negativa de entrada.

Lo anterior, a pesar de que la familia presentó la certificación oficial que acredita al canino como un animal de asistencia entrenado para apoyar al infante.

Nos están negando el acceso al restaurante porque tienen una falta de información de no saber lo que es un perro de servicio. "No están discriminando al perro, sino al niño", se escucha decir al padre durante la grabación.

La familia adelantó que presentará una denuncia formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que se apliquen las sanciones correspondientes.

El perro cuenta con su licencia y porta su chaleco reglamentario. "Ya se ha interpuesto una denuncia con el respaldo de la Fundación Owen", explicó un familiar del menor a El Horizonte.

"Como familia, nuestra intención es educar a los establecimientos para que nadie más pase por esto. No están discriminando a una mascota, están discriminando a un niño, porque este es un perro de servicio. Alzamos la voz para que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto".

Postura del restaurante

Según versiones, el restaurante Casa Grande justificó su decisión señalando que no permite el acceso a caninos, bajo el argumento de priorizar la comodidad de su clientela general.

Ante la advertencia de la familia sobre iniciar un proceso legal y una queja ante la Profeco, la respuesta del personal fue tajante: "Hagan lo que tengan que hacer", se escucha decir al empleado en el video, manifestando su postura frente a las posibles repercusiones legales por la negativa de acceso.

¿Qué dice la ley?

Este incidente contraviene lo estipulado desde 2023 en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. De acuerdo con el Artículo 9, fracción XXII, se considera un acto discriminatorio:

“Impedir, negar o restringir el acceso a personas con discapacidad que vayan acompañadas por animales de apoyo o asistencia”.

Condicionar la entrada a establecimientos públicos de cualquier índole bajo este argumento.

También el Artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor indica que no se puede restringir el acceso ni cobrar cuotas extraordinarias a personas con discapacidad por ingresar con su perro guía.

"¿Sabías que las personas con discapacidad pueden ingresar con su perro guía a cualquier lugar público, incluyendo restaurantes? El Art. 58 de la Ley Federal de Protección a los Derechos del Consumidor indica que no se puede negar el servicio ni cobrar cuotas extra por el perro guía”, se lee en la página del Gobierno de México.

De acuerdo con esta ley, negar la entrada a estos binomios en lugares públicos o restaurantes constituye una violación a los derechos del consumidor, ignorando que estos animales cuentan con un adiestramiento especializado que garantiza su comportamiento ejemplar.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Animales de Servicio (AMAS), los derechos de estos binomios están protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

¿Qué define a un perro de servicio?

De acuerdo con AMAS, los ejemplares denominados de servicio no son mascotas convencionales.

Son animales seleccionados y adiestrados individualmente por expertos para realizar tareas específicas que mejoran la calidad de vida de personas con discapacidades sensoriales, motrices, mentales o enfermedades crónicas.

Este caso se suma a incidentes similares registrados recientemente a nivel nacional.

Apenas el pasado 20 de marzo, una mujer reportó una situación de exclusión similar en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, evidenciando el desconocimiento generalizado que aún impera sobre los derechos de los usuarios de animales de asistencia.

Este incidente deja en evidencia que el vacío de información en los establecimientos locales sigue vulnerando los derechos de los usuarios.

Tras el acto de discriminación denunciado, los familiares del menor enfatizaron que el caso de Casa Grande evidencia la urgencia de respetar el libre tránsito de los binomios de asistencia.

Reiteraron que el uso de perros de servicio es un derecho protegido por la Constitución que no admite restricciones arbitrarias por parte de establecimientos comerciales.

LOS TIPOS DE PERROS DE SERVICIO:

De acuerdo con la asociación México Pet Friendly, estas son las categorías de perros de servicio:

-Perro guía: Son los ojos de una persona, son los responsables de caminar en el mundo junto con su usuario; si el perro voltea a ver a una persona que lo acaricia en la calle, el usuario puede caer hacia el lado que el perro se dirige.

-Perro señal para personas con sordera.

-Perro para personas con autismo: promueven la socialización de su usuario, lo ayudan a superar etapas críticas, ganar independencia, autoestima y la posibilidad de llevar a cabo actividades de la vida diaria, de forma similar a personas no autistas.

-Perro de movilidad asistida: son perros de balance al trasladarse, ya sea a pie o en silla de ruedas.

-Perro de asistencia médica: para personas con diabetes o epilepsia, que dependen de que el perro los alerte de un nuevo ataque o baja de azúcar, ayuda para que la persona se ponga en una posición segura o se tome el medicamento antes de que ocurra el episodio y estos caigan al piso lastimándose aún más.

-Perros de apoyo psiquiátrico: Están entrenados para desarrollar tareas específicas de acuerdo con la enfermedad de su usuario. Es común que las personas con episodios de estrés postraumático tengan este tipo de perros.

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