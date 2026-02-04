Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
abogado_22b6c066fb
Internacional

Demanda Texas al condado Bexar por asistencia legal a inmigrantes

El fiscal Ken Paxton acusa al condado de asignar recursos públicos a la defensa legal de migrantes sin documentos y pidió frenar contratos y fondos

  • 04
  • Febrero
    2026

La tensión en Estados Unidos debido a las políticas migratorias crece cada día más; para muestra, Texas demandó a uno de sus condados.

Este miércoles, el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, presentó una demanda en contra del condado de Bexar y sus comisionados por presuntamente asignar ilegalmente fondos públicos para financiar la defensa ilegal de inmigrantes que se enfrentan a la deportación.

A través de un comunicado, el fiscal general explicó que el pasado diciembre la Corte de Comisionados del Condado de Bexar aprobó la asignación de $566,181 dólares para dar servicios legales a inmigrantes sin documentación.

De acuerdo con la demanda, esta acción violaría la ley del estado.

“Los fondos estatales no pueden financiar servicios de defensa contra la deportación para personas que se encuentran ilegalmente en el país”, advirtió el fiscal en un comunicado.

Paxton alega que se han usado hasta un millón de dólares de dinero público para el apoyo a inmigrantes.

Además, la demanda impuesta por el fiscal general incluye la solicitud de una orden de restricción temporal para que el condado entregue los fondos.

Con esta orden, el republicano busca impedir que se celebre o renueve cualquier contrato que financie la defensa contra la deportación o servicios legales relacionados con la inmigración.

El condado de Bexar creó un fondo de Servicios Legales de Inmigración en 2024 para apoyar a residentes del área que se hayan visto afectados por los operativos migratorios, al igual que otras zonas lideradas por demócratas como Los Ángeles.

Además, es el cuarto condado más poblado de Texas, con cerca de dos millones de habitantes. San Antonio está en dicho condado.

Paxton ya intentó bloquear los fondos asignados a ayudar a inmigrantes del condado de Harris, pero perdió la batalla legal después de que un juez rechazara el caso.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

eua_rusia_pacto_nuclear_ed10284b77
Vence pacto nuclear Rusia-EUA y crece temor armamentista
Trump_b4c6fe21e3
'Podría suavizar los operativos migratorios', asegura Trump
1bc491451ec3e1114d147d57b936e2765f2de1f8_0255ce20fe
Argentina y EUA firman un acuerdo sobre minerales críticos
publicidad

Últimas Noticias

AP_26037018877125_1e195ed37d
Drake Maye atribuye su éxito con Patriots a su familia deportiva
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_94ed8aea06
Zayn Malik anuncia concierto en Monterrey para este verano
nl_miguel_flores_8190a52a3c
Miguel Flores blinda el Mundial con un plan maestro
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
publicidad
×