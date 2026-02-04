Demanda Texas al condado Bexar por asistencia legal a inmigrantes

La tensión en Estados Unidos debido a las políticas migratorias crece cada día más; para muestra, Texas demandó a uno de sus condados.

Este miércoles, el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, presentó una demanda en contra del condado de Bexar y sus comisionados por presuntamente asignar ilegalmente fondos públicos para financiar la defensa ilegal de inmigrantes que se enfrentan a la deportación.

A través de un comunicado, el fiscal general explicó que el pasado diciembre la Corte de Comisionados del Condado de Bexar aprobó la asignación de $566,181 dólares para dar servicios legales a inmigrantes sin documentación.

De acuerdo con la demanda, esta acción violaría la ley del estado.

“Los fondos estatales no pueden financiar servicios de defensa contra la deportación para personas que se encuentran ilegalmente en el país”, advirtió el fiscal en un comunicado.

Paxton alega que se han usado hasta un millón de dólares de dinero público para el apoyo a inmigrantes.

Además, la demanda impuesta por el fiscal general incluye la solicitud de una orden de restricción temporal para que el condado entregue los fondos.

Con esta orden, el republicano busca impedir que se celebre o renueve cualquier contrato que financie la defensa contra la deportación o servicios legales relacionados con la inmigración.

El condado de Bexar creó un fondo de Servicios Legales de Inmigración en 2024 para apoyar a residentes del área que se hayan visto afectados por los operativos migratorios, al igual que otras zonas lideradas por demócratas como Los Ángeles.

Además, es el cuarto condado más poblado de Texas, con cerca de dos millones de habitantes. San Antonio está en dicho condado.

Paxton ya intentó bloquear los fondos asignados a ayudar a inmigrantes del condado de Harris, pero perdió la batalla legal después de que un juez rechazara el caso.

Comentarios