Autoridades descartan 'cacería de brujas' en Tamaulipas

Después de la detención del ex funcionario estatal de la Secretaría de Bienestar en Tamaulipas, Rómulo “N”, a quien se le atribuye una contratación ilegal que provocó un daño al erario de $125 millones de pesos, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Eduardo Govea Orozco, aseguró que no existe ninguna “cacería de brujas”.

Además, adelanto que se obtuvieron ocho ordenes de aprehensión y se iniciaron 10 carpetas de investigación, en contra de ex funcionarios de la administración pasada.

“En la actualidad se siguen recibiendo denuncias en esta fiscalía por parte de las instituciones como de la Auditoría Superior del Estado, de la Contraloría Gubernamental, que tienen que ver con estas irregularidades, inconsistencias o actos ilícitos de lo que se ha venido dando cuenta, pero no se trata de una caecería de brujas, de una Vendetta política, ni de ajuste de cuentas, se trata de hacer que se cumpla la ley, es decir, si funcionarios de la anterior administración o de otras administraciones fueron omisos, incurrieron en irregularidades o incluso en delitos, todos esos actos tienen que ser investigados”, dijo Govea Orozco.

Dijo que se han impulsado 90 denuncias por diversos delitos en las diferentes dependencias gubernamentales, a las que se suman 40 más presentadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Todo esto dio un total de 130 carpetas de investigación en contra de ex funcionarios de primer y segundo nivel, y cerca de 800 procedimientos en trámite principalmente de las Secretarías de Administración, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Educación, Bienestar Social y Contraloría.

“Con estas acciones nosotros refrendamos el compromiso de la mano con los otros poderes del estado y llevar a cabo la encomienda que tenemos y lo que tiene que ver con el estatus de la situación jurídica de la persona detenida, se encuentra en prisión preventiva, es decir, esta persona está privada de su libertad justificadamente por supuesto, así lo encontró procedente un juez de control”, y agregó:

“En el caso de otros servidores públicos, obviamente las probabilidades de que esto ocurra, también son altas y potenciales, porque vale reseñar que en la mayoría de los casos lo que hemos buscado es que se les garantice su derecho de audiencia y su debido proceso, pero aquellos que no comparecen, que optan como lo vinieron haciendo durante años de buscar algún juez federal que les dé a conveniencia alguna protección, de las que ya no va a haber, pues evitan o creen que van a poder evitar el sujetarse al proceso, pero en Tamaulipas vamos contra quien sea, porque no hay distinciones ni tampoco intocables”, dijo el Titular la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

