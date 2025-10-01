Cerrar X
Tamaulipas

Autoridades ejecutan desalojo en colonia 23 de Marzo en Reynosa

Autoridades arribaron a la colonia 23 de Marzo en Reynosa para ejecutar una orden de desalojo en contra de más de 300 familias

  • 01
  • Octubre
    2025

Con la fuerza de elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno y el apoyo de maquinaria pesada, autoridades arribaron a la colonia 23 de Marzo en Reynosa para ejecutar una orden de desalojo en contra de más de 300 familias.

Miguel Ángel Mora, uno de los afectados, lamentó que después de más de una década de permanencia, el desalojo se llevara a cabo pese a las mejoras que la comunidad logró consolidar.
“Ahora que la señora ya ve todo relleno, ya que ve que hay transformadores, que hay luz, ya que ve casas edificadas, hay escuelas, hay un plantel escolar, hay iglesias, no es posible, ya teníamos 11 años aquí”, expresó.

Los pobladores, que han ocupado el lugar desde hace 11 años, aseguraron que la actual administración federal les había prometido regularizar los predios. Señalaron estar dispuestos al diálogo en busca de una posible solución.

6684b20b-0db2-4c2f-a002-3ac5ac8c29f4.jpg

Eugenio Vásquez Ramírez, representante de la colonia, cuestionó el procedimiento de la orden judicial.
“Por qué la orden llega así sin notificación, aquí tenemos un documento de la doctora Claudia Sheinbaum en donde nosotros estábamos tramitando para que se nos llegue a un fin de un acuerdo, pero la dueña no se ha presentado. Aquí hay un documento en donde nos están diciendo que busquemos a la dueña y queremos dialogar con ella y no se ha podido localizar”, señaló.

Durante procesos electorales, esta comunidad ha sido visitada, motivo por el cual sus habitantes recalcan que, para ciertos efectos, la colonia sí existe, aunque ahora se le trate como un predio particular.

0f2514b4-a779-4cfb-ad43-b1097e3bad60.jpg

“Hay casillas para todo, esta colonia se toma en cuenta, tenemos credencial de elector con esta dirección… Hemos tenido visita de los políticos, mira existe esta colonia, sí existe, claro que existe, cuando fui al INE me dijeron ‘déjeme buscar’ y salió en el mapa, señor, esta colonia”, insistieron los colonos.

A como pudieron, los vecinos intentaron defender su territorio. Sin embargo, la orden de desalojo fue finalmente ejecutada.


