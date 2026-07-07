Beto Granados encabeza “Martes en tu Colonia Renovado”

En esta edición participaron diversas instituciones como el Sistema DIF Matamoros, la Fiscalía General de Justicia, Infonavit y otras dependencias

La edición número 75 del programa “Martes en tu Colonia Renovado” fue encabezada por el alcalde de Matamoros, Beto Granados, en el Centro de Convenciones Mundo Nuevo, donde además dio el banderazo de arranque a dos obras de pavimentación en la colonia La Estrella, reforzando la atención ciudadana y el desarrollo de infraestructura urbana.

Durante la jornada, las y los matamorenses tuvieron la oportunidad de presentar de manera directa sus peticiones, necesidades e inquietudes ante las distintas dependencias municipales, mientras el presidente municipal atendió personalmente a la ciudadanía, escuchó sus solicitudes y dio seguimiento a cada una de ellas, reafirmando su compromiso de mantener un gobierno cercano, sensible y atento.

En esta edición participaron diversas instituciones como el Sistema DIF Matamoros, la Oficina Fiscal del Estado de Tamaulipas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), Infonavit y otras dependencias, acercando múltiples servicios a la población.

El Sistema DIF Matamoros, encabezado por su presidenta Anita de Granados, brindó una jornada integral de servicios gratuitos que incluyó atención psicológica, atención dental, asesoría jurídica, cortes de cabello y el programa “Mercadito a Bajo Costo”, beneficiando a las familias asistentes.

Posteriormente, el alcalde Beto Granados dio el banderazo de arranque a la continuidad de la avenida Benjamín Gaona, en el tramo de Emiliano Zapata a Lázaro Cárdenas, así como a la pavimentación de la calle Lázaro Cárdenas, desde Silvestre Valencia hasta Benjamín Gaona, ambas ubicadas en la colonia La Estrella.

Las obras permitirán la rehabilitación de 2 mil 815 metros cuadrados de vialidades, con el propósito de mejorar la movilidad y la calidad de vida de las familias de este sector, que permaneció en el abandono durante más de 30 años.

Los trabajos contemplan la limpieza, trazo y nivelación del terreno; retiro de material y preparación de la superficie; colocación de base de sulfato de calcio; suministro, tendido y compactación de carpeta asfáltica; construcción de guarniciones y banquetas de concreto; instalación de tomas de descarga domiciliarias; nivelación de pozos de visita y colocación de señalamiento vial.