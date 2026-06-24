Beto Granados destaca compromiso de Sheinbaum con la educación

El alcalde afirmó que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno permite generar mayores oportunidades para la niñez y la juventud

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El alcalde Beto Granados participó en la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina, en la Escuela Primaria "Himno Nacional", ubicada en el Ejido Los Arados, en un evento encabezado por la titular de la Oficina de Representación en Tamaulipas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Nadia Lizbeth Ochoa Becerra.

Durante la ceremonia se informó que este programa otorga un apoyo económico de 2 mil 500 pesos por hijo, con el objetivo de fortalecer la permanencia escolar y contribuir a la economía de las familias para la adquisición de uniformes, útiles escolares y otros artículos indispensables para la educación de niñas, niños y adolescentes.

En su mensaje, el presidente municipal reconoció el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con la educación al impulsar programas como la Beca Rita Cetina, dirigida a estudiantes de educación básica, y la Beca Benito Juárez, destinada a jóvenes de educación media superior.

Asimismo, destacó que estos apoyos se entregan de manera directa a las cuentas de los beneficiarios, sin intermediarios, lo que, señaló, representa un compromiso de los gobiernos de transformación con el bienestar de las familias mexicanas.

El alcalde también reconoció el trabajo del gobernador Américo Villarreal Anaya, al recordar uno de los principios que impulsa su administración.

"Sin educación no hay transformación".

Granados afirmó que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno permite generar mayores oportunidades para la niñez y la juventud.

Durante el evento, Ruth Martínez Rodríguez, directora de Vinculación del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, informó que Tamaulipas se ha convertido en un estado pionero al incluir en este programa a menores extranjeros que actualmente radican en la entidad.

Destacó que esta medida garantiza el acceso de este sector de la población al beneficio, reafirmando que la educación debe ser un derecho sin distinción de nacionalidad.

Reconocen coordinación entre los tres niveles de gobierno

Por su parte, Nadia Lizbeth Ochoa Becerra reconoció el respaldo y la disposición del alcalde Beto Granados para trabajar de manera coordinada con los gobiernos estatal y federal.

Señaló que la suma de esfuerzos entre las distintas instancias de gobierno permite que un mayor número de familias de Matamoros reciba este importante apoyo educativo.