Junto a la presidenta del DIF Matamoros, el presidente municipal destacó la importancia de llevar este tipo de programas directamente a las colonias

Inicio / Tamaulipas / Beto Granados lleva 'Mega Brigada' a Palmares de las Brisas

Con el objetivo de acercar servicios a la ciudadanía de Matamoros, el alcalde Beto Granados encabezó la Mega Brigada “Avanzando con Amor”, una iniciativa impulsada por el Sistema DIF Matamoros, presidido por Anita de Granados.

Dicha jornada se realizó en el Centro de Bienestar y Paz de la colonia Palmares de Las Brisas, donde decenas de familias fueron beneficiadas con una amplia gama de servicios gratuitos.

Se instalaron módulos de atención para el trámite de tarjetones de discapacidad, servicios del ITEA, programas de Vivienda para el Bienestar, prevención de la violencia, asesoría jurídica, atención psicológica, bolsa de trabajo, asesoría nutricional, consulta dental, vacunación, servicios médicos, farmacia gratuita y apoyos oftalmológicos con entrega de lentes sin costo.

Asimismo, se contó con el “Mercadito a Bajo Costo”, lo que permite a las familias adquirir productos de primera necesidad a precios accesibles.

Como parte de esta actividad, también se realizó la entrega de despensas, kits para bebé, abanicos, tarjetones de discapacidad y juegos de lotería, beneficiando directamente a los asistentes.

En su mensaje, el presidente municipal destacó la importancia de llevar este tipo de programas directamente a las colonias.

“Me llena de gusto regresar a esta colonia, y ser testigo de las grandes acciones que el Sistema DIF Matamoros ha traído hasta este lugar. Este tipo de programas nos demuestran el gran compromiso para hacer realidad el Renacimiento de Matamoros”, expresó.

Por su parte, la presidenta del DIF Matamoros, Anita de Granados, reiteró el compromiso de la administración de mantenerse cercana a la ciudadanía.

“Para nosotros es muy importante acercar todos los servicios del Sistema DIF hasta las colonias, escucharlos, atenderlos y estar cerca de las familias de Matamoros”, señaló.

El evento contó con la presencia de la directora del Sistema DIF Matamoros, María Elena Sánchez Cantú; la secretaria de Bienestar Social, Perla Guadalupe Medina Ruiz; y la beneficiaria de la colonia Palmares de Las Brisas, Mónica Beatriz Rendón Zúñiga.