El Parque Olímpico será la sede, donde se llevarán a cabo actividades recreativas, demostraciones y espacios interactivos dirigidos a las familias

Inicio / Tamaulipas / Beto Granados supervisa avances de "La Gran Fuerza de México"

El presidente municipal de Matamoros, Beto Granados, y la presidenta del Sistema DIF Matamoros, Anita Granados, supervisaron los trabajos de instalación de la Exposición Militar "La Gran Fuerza de México", con el propósito de verificar que todo se encuentre listo para su próxima apertura al público.

Durante el recorrido, las autoridades constataron los últimos detalles del montaje y la preparación de los diferentes espacios que integrarán esta exhibición organizada por las Fuerzas Armadas de México.

Se informó que la exposición será inaugurada el próximo 20 de julio y permanecerá abierta al público hasta el 17 de agosto.

El horario de visita será de lunes a domingo, de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche, permitiendo que las familias puedan recorrer los distintos espacios durante casi un mes.

Parque Olímpico recibirá actividades para toda la familia

El Parque Olímpico será la sede de este evento, donde se llevarán a cabo actividades recreativas, demostraciones y espacios interactivos dirigidos a las familias matamorenses.

La exposición tiene como objetivo acercar a la ciudadanía al trabajo que realizan el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, mediante diversas exhibiciones y actividades.

Finalmente, autoridades municipales invitaron a la población en general a asistir para conocer de cerca el equipo, las actividades y las exhibiciones preparadas por las Fuerzas Armadas de México.