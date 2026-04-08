Torreón recibe la exposición 'La Gran Fuerza de México'

El Centro de Convenciones de Torreón alberga la exposición militar “La Gran Fuerza de México”, inaugurada el 8 de abril y abierta al público hasta el 4 de mayo.

Felipe González, diputado local, enfatizó que este evento no solo muestra la capacidad del Ejército y la Fuerza Aérea, sino que también refleja la coordinación y la estabilidad en la región.

La inauguración, presidida por el gobernador Manolo Salinas y el alcalde Román Alberto Cepeda, destacó la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno para mantener la seguridad en Coahuila.

La exhibición, realizada por pilotos de aeronaves Texan T-6C, busca acercar a la ciudadanía a las labores de las Fuerzas Armadas.

González subrayó que la verdadera relevancia radica en la coordinación diaria entre instituciones, lo que ha permitido mantener al estado en condiciones de tranquilidad.

Además, mencionó que desde el Congreso se ha trabajado en finanzas sanas, consolidando un presupuesto histórico superior a los 4,500 millones de pesos.





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