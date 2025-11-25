Bloquean productores la carretera Tampico-Mante por segundo día

Por segundo día consecutivo, productores del campo mantienen bloqueada la carretera federal Tampico-Mante, esta vez en el tramo del Ejido Tres Marías, en el municipio de Altamira, como parte de la protesta nacional que inició el lunes.

Los manifestantes, agricultores y transportistas, exigen condiciones que les permitan seguir produciendo, precios justos, fortalecimiento a los precios de garantía, incentivos a la producción y un costo accesible del diésel.

En el caso del sector transportista, demandan reforzar la seguridad en las carreteras y frenar los robos recurrentes en los trayectos hacia el centro del país.

El bloqueo en Altamira comenzó alrededor de las nueve de la mañana y, según los organizadores, se mantendrá por tiempo indefinido, a la espera de que avancen las negociaciones instaladas en una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Rural en la Ciudad de México.

La movilización forma parte de una presión nacional para que el Gobierno federal atienda lo que consideran una crisis que pone en riesgo la producción agrícola y la integridad de los transportistas.

