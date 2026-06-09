Buscan avanzar en inclusión real para la comunidad sorda

Hacer ruido en un mundo de silencio. En el marco del Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana, integrantes de la comunidad sorda y especialistas hicieron un llamado a visibilizar una discapacidad que, pese a afectar a miles de personas, continúa pasando desapercibida en distintos ámbitos de la sociedad.

La directora del Instituto Isaías 55, Una Esperanza para los Sordos, Mayra Domínguez García, explicó que una de las principales dificultades radica en que la discapacidad auditiva no es visible a simple vista, lo que provoca que muchas de las necesidades de esta población sean ignoradas.

"La persona sorda es capaz de hacer todo, quizás solamente no oír; de ahí en fuera puede hacer todas las funciones como nosotros", señaló.

La Lengua de Señas Mexicana representa mucho más que una forma de comunicación. Es una expresión de identidad cultural y una herramienta fundamental para promover la inclusión, aunque sus beneficios todavía no se reflejan plenamente en áreas como el empleo.

Mayra Domínguez advirtió que la falta de capacitación en empresas sigue siendo una barrera importante para la contratación de personas sordas.

"Tristemente no hay mucha apertura todavía porque no hay capacitación o simplemente desde la entrevista que hacen en recursos humanos no tienen una persona capacitada, un intérprete de Lengua de Señas Mexicana", comentó.

Agregó que la institución ha tenido que apoyar a diversas empresas en procesos de entrevista, capacitación e inducción para trabajadores sordos.

Las dificultades también alcanzan el ámbito educativo. Tereso Reyes Iturbide, maestro de Lengua de Señas en el Instituto Isaías 55, aseguró que muchos jóvenes sordos ven truncados sus estudios debido a la ausencia de intérpretes en niveles superiores.

"Muchos de nosotros, los sordos, quisiéramos llegar a la universidad, pero aquí simplemente en nuestra ciudad de Reynosa no hay intérpretes capacitados. Nosotros tenemos que pagarle a este intérprete o preferimos mejor renunciar a la universidad y ya no seguir preparándonos", expresó.

La falta de inclusión educativa comienza desde etapas tempranas y limita las posibilidades de desarrollo profesional de las personas con discapacidad auditiva.

En ese sentido, Mayra Domínguez sostuvo que aún existen importantes rezagos en la educación superior.

"Todavía no hay universidades inclusivas y no hay maestros capacitados; muchos sordos tienen que ir a la universidad donde haya intérprete, aunque ellos no quieran estudiar esa licenciatura", afirmó.

A pesar de que en México existen constantes movilizaciones en favor de distintos derechos sociales, integrantes de la comunidad sorda consideran que sigue faltando una exigencia clara para garantizar la presencia obligatoria de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana en universidades y espacios públicos.

Las barreras también están presentes en los servicios de salud. Tereso Reyes relató que incluso acudir a una consulta médica puede convertirse en un desafío debido a la falta de personal capacitado para comunicarse con pacientes sordos.

"Cuando voy al IMSS a una cita médica, a veces no me pueden atender porque no hay una persona que me pueda ayudar. Tengo que buscar un intérprete que me acompañe a mi cita y también le tengo que pagar", señaló.

Para la comunidad sorda, el reconocimiento de la Lengua de Señas Mexicana debe ir más allá de una conmemoración. Consideran que es necesario avanzar hacia políticas públicas que garanticen la inclusión real en la educación, el empleo y los servicios de salud, para derribar las barreras que todavía los mantienen en desventaja frente al resto de la población.

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