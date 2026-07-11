Buscan regularizar a 500 familias en la Alianza Social

El beneficio estará disponible únicamente para quienes acrediten haber permanecido en posesión de un lote durante todos estos años

Una esperanza para regularizar su patrimonio se abrió para cerca de 500 familias que desde hace más de 20 años habitan la colonia Alianza Social de Reynosa. Aunque en su momento ocuparon de manera irregular el predio, el propietario decidió no promover desalojos y optó por un esquema que permitirá a los habitantes adquirir legalmente los terrenos.

"Nosotros no queremos recuperar casas, no queremos sacar a nadie de sus casas; nosotros lo que buscamos es nada más hacer la escrituración, que se nos pague lo que es de nosotros de la tierra y que ellos sigan viviendo en su casa, ya que tengan una escritura, un patrimonio seguro para que el día de mañana no tengan ningún problema", afirmó el propietario del predio, Alberto Eduardo Arjona López.

Al sitio acudió el director regional del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), con cobertura en Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. La dependencia será la responsable de supervisar el contrato de mandato firmado entre el propietario y el instituto para iniciar el proceso de regularización.

"Se va a firmar el día de hoy un contrato de mandato, que es un convenio entre el titular de la propiedad de la colonia Alianza Social y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Nosotros somos un instituto destinado a regularizar asentamientos humanos, es decir, aquellas colonias que por muchos años han estado asentadas, pero que carecen de certeza jurídica", explicó el representante regional del INSUS, Yeraldo Emanuel Torres Flores.

El beneficio estará disponible únicamente para quienes acrediten haber permanecido en posesión de un lote durante todos estos años. En la reunión también participaron autoridades municipales de Tenencia de la Tierra, quienes respaldaron el acuerdo alcanzado.

"La ventaja de este procedimiento es que reduce costos para las familias. Nosotros damos un subsidio para que la escritura pueda ser gratuita; no pagan derechos de registro ni notario. Los requisitos son muy simples y consisten en contar con la autorización del titular y presentar la documentación necesaria para integrar su expediente", señaló Torres Flores.

Con la firma del convenio inició formalmente el proceso de regularización. Los ocupantes realizarán el pago del terreno al propietario y, una vez liquidado, recibirán una carta de liberación para tramitar sus escrituras.

Arjona López también advirtió que durante años algunas personas aprovecharon la necesidad de los habitantes para cobrarles por terrenos que no les pertenecían.