Netflix y Sony buscan adquirir la plataforma Letterboxd

Varias compañías de entretenimiento analizan comprar Letterboxd, la red social de reseñas cinematográficas valorada en 250 millones de dólares

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Netflix y Sony Pictures se encuentran entre las compañías de entretenimiento que han iniciado conversaciones preliminares para adquirir Letterboxd, una plataforma digital enfocada en reseñas y recomendaciones de películas, informó este viernes el medio especializado The Wrap.

Además de ambas empresas, otros posibles compradores incluyen a Paramount Skydance, las firmas de capital privado TPG y Redbird, así como Alexis Ohanian, cocreador de Reddit y fundador y socio general de Seven Seven Six.

Una plataforma creada para amantes del cine

Letterboxd fue fundada en 2011 como una red social dirigida a cinéfilos, donde los usuarios pueden calificar películas, escribir reseñas, crear listas y compartir opiniones sobre producciones cinematográficas.

La plataforma se ha consolidado como una comunidad digital especializada en cine y cuenta con usuarios de distintas partes del mundo interesados en descubrir y comentar películas.

Actualmente, Letterboxd está bajo el control del grupo empresarial canadiense Tiny, que en 2023 adquirió el 60 % de la plataforma por un valor estimado de entre 50 y 60 millones de dólares.

El 40 % restante continúa en manos de los fundadores originales de la red social, Matthew Buchanan y Karl von Randow.

La plataforma tendría una valoración de 250 millones de dólares

De acuerdo con información del medio Puck, Letterboxd comenzó un proceso de venta a principios de este año bajo la dirección del banco de inversión LionTree.

Los asesores financieros estarían trabajando con una valoración cercana a los 250 millones de dólares para la plataforma, una cifra que ha despertado el interés de distintas compañías del sector.

El interés por vender la participación de Tiny fue reportado inicialmente por Semafor en abril, lo que provocó críticas entre algunos usuarios ante la posibilidad de que la red social pase a manos de grandes empresas de entretenimiento.

Hasta el momento, no se ha confirmado ningún acuerdo de compra ni una negociación definitiva entre las compañías interesadas y los propietarios de Letterboxd.