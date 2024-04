Cabeza de Vaca impugna negativa para su constancia de residencia

Luego de que hace días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le anulara la candidatura para una diputación federal por la vía plurinominal por señalar que era un prófugo de la justicia y de que su residencia no estaba en Tamaulipas sino en Estados Unidos, el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca impugnó la negativa de las autoridades de Reynosa de expedirle la constancia para demostrar que reside en la entidad.

Como se recordará, Cabeza de Vaca había sido inscrito p or el PAN en la posición número uno de los plurinominales a la segunda circunscripción, en donde no tendría que realizar campaña en las elecciones.

Sin embargo tuvo que ser sacado de la lista por orden del Tribunal Electoral por considerarlo un prófugo de la justicia y que su residencia no es la que indicaba.

El ex mandatario inició el juicio de amparo en diciembre del año pasado, no obstante, el pasado mes de enero, amplió su demanda de garantías donde reclamó el acuerdo de 12 de diciembre de 2023, “en el cual determinan que el suscrito quejoso no acredité la residencia efectiva en el municipio de Reynosa, Tamaulipas; al tiempo que declaran que no es procedente la expedición de la constancia de residencia peticionada”.

Asimismo reclamó “El acoso, así como la utilización ilegal del poder, con apariencia de legalidad, con la intención de paralizar mi carrera política, a través de la guerra política implementada en mi contra”.

Comentarios