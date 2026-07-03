De acuerdo con los reportes, el crimen se registró en la calle Bravo, entre las calles 8 y 9, en la zona centro de Matamoros

Inicio / Tamaulipas / Cae sospechoso por asesinato del dueño de El Señor Carbón

Elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas lograron la detención de Marco Antonio “N”, identificado como presunto responsable del homicidio del empresario José Alberto Gaytán Ramírez, propietario de los restaurantes de hamburguesas “El Señor Carbón”.

De acuerdo con los reportes, el crimen se registró en la calle Bravo, entre las calles 8 y 9, en la zona centro de Matamoros.

La información difundida señala que el detenido mantenía un vínculo familiar con la víctima, ya que sería hermano de la esposa del empresario. Asimismo, trascendió que, tras cometerse el homicidio, el ahora imputado acudió al velorio, siendo posteriormente detenido mediante una orden de aprehensión.

Juez impone prisión preventiva

Este jueves se llevó a cabo la audiencia inicial, la cual comenzó a las 12:00 del mediodía y se extendió hasta cerca de la medianoche.

Durante la diligencia, un juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el acusado permanecerá recluido mientras se define su situación jurídica y se resuelve si es vinculado a proceso.

En las próximas horas se dará a conocer información más detallada sobre la audiencia inicial, incluyendo testimonios, material videográfico y otros datos de prueba presentados por la Fiscalía como parte de la investigación.