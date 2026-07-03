Fiscalía de Tamaulipas precisa situación jurídica de Octavio “L”

ovea Orozco dijo que en mayo de 2010 se abrió la averiguación previa 113/2010 por el hallazgo de dos personas sin vida en ejido Barbosa

El fiscal Eduardo Govea Orozco afirmó que la detención de Octavio “L”, no corresponde a la competencia de la Fiscalía de Tamaulipas, sino a una investigación de la Federación relacionada con la causa penal federal 640/2020 por delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro.

El 28 de junio de 2026, Octavio “L”, fue detenido en Santiago, Nuevo León, en cumplimiento de una orden de aprehensión federal emitida por un juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Federal Penal en Sonora (causa 640/2020).

Esa orden y la investigación federal son distintas y ajenas a los antecedentes ministeriales y judiciales en Tamaulipas.

Fiscalía recordó antecedentes ministeriales en Tamaulipas

Govea Orozco dijo que en mayo de 2010 se abrió la averiguación previa 113/2010 por el hallazgo de dos personas sin vida en ejido Barbosa, Hidalgo, Tamaulipas; las indagatorias señalaron la probable participación de Leal Moncada.

En abril de 2022 se libró una orden de aprehensión estatal por homicidio calificado; fue cumplimentada en julio de 2022, se dictó auto de formal prisión, que fue revocado en noviembre de 2022 y la resolución quedó definitiva en agosto de 2023. Estas actuaciones se realizaron conforme al procedimiento vigente en ese momento.