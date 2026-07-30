Un camión presuntamente invadió la banqueta al dar marcha atrás y atropelló a una mujer que caminaba con su bebé en Tamaulipas

Inicio / Tamaulipas / Camión en reversa atropella a madre y bebé en Tamaulipas

Una maniobra en reversa realizada por un camión terminó en un accidente en Tamaulipas, luego de que la unidad presuntamente invadiera la banqueta y atropellara a una mujer que caminaba acompañada de su bebé.

De acuerdo con la información difundida, el operador habría iniciado el movimiento sin percatarse de la presencia de los peatones, lo que derivó en el incidente.

El caso genera preocupación

El accidente provocó reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron su preocupación e indignación por lo ocurrido.

El hecho también reavivó el llamado a reforzar las medidas de seguridad durante la operación de vehículos de carga.

Especialistas en seguridad vial señalan que, antes de realizar una maniobra en reversa, es fundamental verificar que el área se encuentre completamente despejada para evitar accidentes que puedan poner en riesgo la vida de peatones.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información sobre el estado de salud de la madre y su bebé, ni han informado si existe alguna investigación o posibles responsabilidades derivadas del percance.