Coahuila

Tragedia en el periférico LEA: peatón muere tras ser embestido

De manera preliminar y extraoficial, el conductor señaló que el peatón presuntamente se atravesó de forma repentina frente al camión

Un hombre de entre 30 y 40 años perdió la vida durante la madrugada de este lunes luego de ser atropellado por un camión de reparto en el cruce del Periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Miguel Hidalgo, a la altura de la colonia Miguel Hidalgo. Paramédicos acudieron al sitio tras el reporte al sistema de emergencias, pero únicamente pudieron confirmar que la víctima ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado por las autoridades.

De acuerdo con los primeros informes, la unidad involucrada pertenece a la empresa Ciel. Tras el impacto, el conductor habría intentado retirarse del lugar; sin embargo, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo lograron detenerlo y asegurar tanto al chofer como al vehículo para las investigaciones correspondientes.

De manera preliminar y extraoficial, el conductor señaló que el peatón presuntamente se atravesó de forma repentina frente al camión.

Será la Fiscalía General del Estado de Coahuila la instancia encargada de realizar las diligencias, analizar posibles grabaciones de videovigilancia y determinar las responsabilidades legales en este hecho que enluta a una familia saltillense.


