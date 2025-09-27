Campaña 'Oigamos Juntos' transforma vidas en Reynosa

Por medio de la campaña “Oigamos Juntos”, la iniciativa privada logró cambiar la calidad de vida de cientos de familias en Reynosa mediante la entrega de aparatos auditivos en coordinación con el sistema DIF municipal.

La directora del DIF Reynosa, Gabriela Margarita Rosas Blanco, destacó la importancia de esta labor conjunta que ha beneficiado a miles de personas en la ciudad.

“Es una campaña que lleva 20 años llevándose por medio de Rotario de Reynosa, en este caso DIF llevamos ocho años de la mano trabajando y el día de hoy se pudo cambiar la vida de 150 familias y en alguno de los casos fueron con doble aparato, contentos y satisfechos”, expresó.

A lo largo de dos décadas de servicio, el Club Rotario Reynosa ha beneficiado a 5,300 pacientes con un total de 10,300 aparatos auditivos entregados, lo que representa una inversión millonaria en favor de la salud auditiva de la comunidad.

El presidente del Club Rotario Reynosa, Hugo Ramírez, subrayó el esfuerzo y constancia de las instituciones que participan en el programa.

“Si lo traducimos en dinero y en el costo del valor de estos aparatos auditivos y si los traemos al valor presente desde hace 20 años estamos hablando de una inversión poco más de 190 millones de pesos donde estas personas y estos organismos y esos gobiernos del club Rotario Reynosa sin ellos no hubiera sido posible y aquí es muy importante mencionar lo que hemos sido siempre los mismos actores que hemos estado presentes en estos nobles programas”, señaló.

Cada uno de los dispositivos es ajustado de acuerdo con la necesidad específica de cada paciente, con el objetivo de garantizar su funcionalidad y utilidad en la vida diaria.

Delfino Hernández Cristóbal, uno de los beneficiarios, compartió su experiencia al recibir el aparato auditivo que le permitirá escuchar con mayor claridad.

“Mire, es mejor que le suba bien el volumen para escuchar bien. El aparato se ajusta el volumen de acuerdo a la potencia, como el ahorita ya está escuchando y no escuchaba nada y en este caso le ajusto el volumen mejor. Si le subo todo el volumen y no escucha bien, entonces lo cambio a una potencia mayor, yo así estoy bien, ya escucho bien”, dijo con satisfacción.

Con este esfuerzo coordinado, la campaña “Oigamos Juntos” continúa consolidándose como un ejemplo de cómo la colaboración entre iniciativa privada y organismos públicos puede transformar la vida de miles de familias en Reynosa.

