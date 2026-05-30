Liverpool despide a Arne Slot tras una campaña decepcionante

Liverpool anunció este sábado la salida del técnico neerlandés Arne Slot, apenas una temporada después de haber guiado al equipo al título de la Premier League. La decisión llega tras una campaña irregular en la que los Reds finalizaron en la quinta posición y quedaron fuera de la pelea por los principales trofeos.

La directiva, encabezada por Fenway Sports Group, señaló que el relevo en el banquillo responde a la necesidad de impulsar una nueva etapa deportiva y mantener al club en la lucha por los máximos objetivos.

Una segunda temporada lejos de las expectativas

Slot asumió el cargo en el verano de 2024 para suceder a Jürgen Klopp, una de las figuras más emblemáticas en la historia reciente del club. Su debut fue brillante, al conquistar la vigésima liga inglesa para Liverpool e igualar el récord histórico de títulos nacionales.

Sin embargo, la temporada siguiente estuvo marcada por resultados inconsistentes, eliminaciones prematuras y un rendimiento que no correspondió a la fuerte inversión realizada por la institución para reforzar la plantilla.

Entre las incorporaciones destacaron nombres como Florian Wirtz, Jeremie Frimpong y Alexander Isak, aunque diversos problemas físicos y un rendimiento por debajo de lo esperado limitaron su impacto en el equipo.

Factores deportivos y extradeportivos influyeron en la decisión

El curso también estuvo marcado por momentos difíciles fuera del terreno de juego, entre ellos la muerte del delantero portugués Diogo Jota, una situación que afectó profundamente al vestidor durante la temporada.

Además, la relación entre Slot y algunas figuras del plantel generó cuestionamientos, particularmente tras un desacuerdo público con Mohamed Salah que alimentó las críticas de parte de la afición.

Aunque el equipo logró asegurar un lugar en la próxima edición de la Liga de Campeones, la directiva consideró insuficiente el balance general del proyecto.

La dirigencia ya inició la búsqueda de un nuevo entrenador y, de acuerdo con reportes surgidos en Inglaterra, el objetivo es encontrar un técnico con una propuesta de juego más intensa y ofensiva.

Uno de los nombres que aparece con mayor fuerza es el del español Andoni Iraola, quien recientemente concluyó su etapa al frente del Bournemouth y ha sido reconocido por el estilo dinámico de sus equipos.

Pese a la decisión, Liverpool agradeció públicamente la labor realizada por el estratega neerlandés y destacó que su paso por el club dejó logros importantes, especialmente la conquista de la Premier League en su primera campaña.

Con la salida de Slot, Liverpool se suma a la lista de grandes clubes ingleses que afrontarán una nueva etapa en el banquillo de cara a la próxima temporada, en un verano que promete importantes movimientos en la élite del futbol europeo.

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