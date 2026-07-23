Canícula dejará sensaciones térmicas de hasta 50 grados

Las regiones más afectadas por la llamada canícula, considerada como la temporada más calurosa del año, son Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí.

Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador estatal de Protección Civil, informó que la canícula es un fenómeno climático caracterizado por una disminución significativa de las lluvias y un aumento extremo de las temperaturas con sensaciones térmicas de 48 y hasta 50 grados.

“Sabemos que las canículas, es calor totalmente cero lluvias, y estamos preparados listos, a lo mejor sería muy anticipado decir las temperaturas, pero sabemos que son temperaturas altas, sensaciones térmicas de hasta 48-50 grados”, dijo el funcionario.

Explicó que durante los 40 días más calurosos del año se prevé que concluya hacia finales de agosto; por tal motivo, los 43 municipios del estado ya implementan acciones de apoyo a la población.

Municipios habilitan puntos de hidratación

“Si por supuesto, ya hay municipios que con calores que con temperaturas altas han estado saliendo a distribuir, bebidas, agua, y por supuesto teniendo puntos de hidratación y áreas de esparcimiento”, señaló.

Las regiones más afectadas por el fenómeno de la llamada canícula, considerada como la temporada más calurosa del año, son Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí.