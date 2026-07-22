Persisten fallas en aire acondicionado del IMSS 270

La situación se agrava debido a que durante la canícula se prevén sensaciones térmicas superiores a los 45 grados centígrados

A más de un mes y medio de que el Hospital General Regional No. El 270 del IMSS anunció que las fallas en el sistema de aire acondicionado quedarían resueltas en 36 horas; familiares de pacientes aseguran que diversas áreas continúan sin climatización, pese a las altas temperaturas que se registran en Reynosa durante la temporada de canícula.

El pasado 1 de junio, la dirección del hospital informó que el problema fue ocasionado por variaciones en el suministro eléctrico y anunció trabajos de mantenimiento e inversiones para reparar los equipos dañados. Sin embargo, hasta la fecha, el servicio no ha sido restablecido por completo.

Familiares de pacientes señalaron que han tenido que llevar ventiladores para hacer más soportable el calor, mientras que usuarios y trabajadores prefieren no hacer declaraciones públicas por temor a posibles represalias derivadas de las denuncias.

La situación se agrava debido a que durante la canícula se prevén sensaciones térmicas superiores a los 45 grados centígrados, lo que representa un riesgo adicional para pacientes hospitalizados y sus acompañantes.

Hasta el momento, cualquier aclaración o información oficial sobre las fallas en el sistema de climatización es canalizada a las oficinas centrales del IMSS en la Ciudad de México, sin que la dirección local haya emitido nuevos detalles sobre las reparaciones.