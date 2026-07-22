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Persisten fallas en aire acondicionado del IMSS 270

La situación se agrava debido a que durante la canícula se prevén sensaciones térmicas superiores a los 45 grados centígrados

Por Víctor Hugo Guerra | 22 Julio 2026

A más de un mes y medio de que el Hospital General Regional No. El 270 del IMSS anunció que las fallas en el sistema de aire acondicionado quedarían resueltas en 36 horas; familiares de pacientes aseguran que diversas áreas continúan sin climatización, pese a las altas temperaturas que se registran en Reynosa durante la temporada de canícula.

El pasado 1 de junio, la dirección del hospital informó que el problema fue ocasionado por variaciones en el suministro eléctrico y anunció trabajos de mantenimiento e inversiones para reparar los equipos dañados. Sin embargo, hasta la fecha, el servicio no ha sido restablecido por completo.

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Familiares de pacientes señalaron que han tenido que llevar ventiladores para hacer más soportable el calor, mientras que usuarios y trabajadores prefieren no hacer declaraciones públicas por temor a posibles represalias derivadas de las denuncias.

La situación se agrava debido a que durante la canícula se prevén sensaciones térmicas superiores a los 45 grados centígrados, lo que representa un riesgo adicional para pacientes hospitalizados y sus acompañantes.

Hasta el momento, cualquier aclaración o información oficial sobre las fallas en el sistema de climatización es canalizada a las oficinas centrales del IMSS en la Ciudad de México, sin que la dirección local haya emitido nuevos detalles sobre las reparaciones.

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