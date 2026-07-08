Prevén sensación térmica de 50 grados en Tamaulipas por canícula

La canícula podría llevar la sensación térmica en Tamaulipas hasta los 50 grados durante las últimas semanas de julio, advirtió Protección Civil estatal

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Autoridades estatales advirtieron que la próxima canícula podría provocar sensaciones térmicas de entre 48 y 50 grados en distintas regiones de Tamaulipas, especialmente hacia finales de julio y durante agosto.

Aunque todavía no existen cifras definitivas sobre las temperaturas que se alcanzarán durante esta temporada, Protección Civil mantiene un monitoreo constante de las condiciones climáticas y ya coordina acciones preventivas con los municipios para reducir riesgos entre la población.

Autoridades mantienen vigilancia climática

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que las proyecciones actuales apuntan a jornadas de calor extremo durante las próximas semanas.

Explicó que las estimaciones continúan en análisis y que las autoridades seguirán evaluando el comportamiento del clima antes de confirmar registros específicos de temperatura, sin embargo señaló que las condiciones atmosféricas previstas podrían generar sensaciones térmicas cercanas a los 50 grados en algunas zonas del estado.

El funcionario indicó que la información será actualizada conforme avance la temporada para mantener informada a la ciudadanía sobre posibles riesgos.

Municipios activan acciones preventivas

Ante el pronóstico de calor intenso, Protección Civil trabaja de manera coordinada con los gobiernos municipales para implementar medidas de apoyo en comunidades consideradas vulnerables.

Entre las acciones previstas se encuentra la instalación de puntos de hidratación en espacios públicos, así como la distribución de agua potable en sectores donde las altas temperaturas suelen afectar con mayor intensidad a la población.

Además, algunas administraciones municipales han comenzado a habilitar áreas de descanso y refugio temporal para personas que realizan actividades al aire libre o permanecen expuestas al sol durante varias horas.

El objetivo es reducir riesgos por el calor

Las autoridades estatales destacaron que estas medidas buscan prevenir afectaciones a la salud derivadas de golpes de calor, deshidratación y otros padecimientos relacionados con las altas temperaturas.

También hicieron un llamado a la población para mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Mientras avanza julio, Protección Civil continuará con la vigilancia meteorológica para determinar el impacto real de la canícula, un fenómeno que tradicionalmente se caracteriza por la disminución de lluvias y el incremento significativo del calor en gran parte del país.