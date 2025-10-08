Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_21d0458dd9
Tamaulipas

Captan a presunto ladrón que ingresó en primaria en Reynosa

Buscan en redes sociales a un hombre identificado como presunto responsable de un robo en la escuela primaria Conrado Cantú Martínez en Reynosa

  • 08
  • Octubre
    2025

Un mensaje difundido en redes sociales busca la identificación de un hombre señalado como presunto responsable de un robo en la escuela primaria Conrado Cantú Martínez, ubicada en esta ciudad fronteriza.

De acuerdo con la publicación, el sujeto habría ingresado al plantel con la intención de sustraer objetos de valor. Sin embargo, una cámara de videovigilancia logró captarlo antes de que intentara desconectarla para evitar ser grabado.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el sistema de seguridad del plantel contaba con un disco duro remoto, el cual siguió grabando incluso después de que el individuo cortara la energía o retirara el equipo. Gracias a ello, se obtuvo un video donde se aprecia con claridad el rostro del presunto responsable.

La grabación ya fue entregada a las autoridades competentes, que buscan establecer la identidad del hombre y proceder conforme a la ley. En Tamaulipas, el daño o robo a instituciones educativas es considerado un delito grave, debido a las afectaciones que provoca en cientos de estudiantes y en el funcionamiento de los planteles.

En redes sociales se ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para aportar información que ayude a ubicar al individuo. Se exhorta a la población a realizar cualquier denuncia de manera anónima a través de los canales oficiales, con el fin de contribuir a la seguridad de las escuelas y de la comunidad en general.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_08_at_4_28_43_PM_06670576b1
Sur de Tamaulipas registra 50 mm de lluvia en solo tres horas
download_1_a6d8f1d008
TV Azteca Tamaulipas celebra 18 años de compromiso de informar
Whats_App_Image_2025_10_08_at_3_48_24_PM_a3498c16b8
Aumenta Texas seguridad en frontera en respuesta a drones
publicidad

Últimas Noticias

hachicol_sheinbaum_a9455499f0
Anuncia Sheinbaum sistema digital para frenar el huachicol fiscal
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T102247_173_b542400131
Condenan al único acusado del caso Gisele Pelicot
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T094932_087_d294794497
Balacera en concierto de cumbia deja un herido en Perú
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
nl_catujanes_fad9eb3156
Vecinos acusan que Catujanes bloqueó una cañada natural
publicidad
×