Captan a presunto ladrón que ingresó en primaria en Reynosa

Un mensaje difundido en redes sociales busca la identificación de un hombre señalado como presunto responsable de un robo en la escuela primaria Conrado Cantú Martínez, ubicada en esta ciudad fronteriza.

De acuerdo con la publicación, el sujeto habría ingresado al plantel con la intención de sustraer objetos de valor. Sin embargo, una cámara de videovigilancia logró captarlo antes de que intentara desconectarla para evitar ser grabado.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el sistema de seguridad del plantel contaba con un disco duro remoto, el cual siguió grabando incluso después de que el individuo cortara la energía o retirara el equipo. Gracias a ello, se obtuvo un video donde se aprecia con claridad el rostro del presunto responsable.

La grabación ya fue entregada a las autoridades competentes, que buscan establecer la identidad del hombre y proceder conforme a la ley. En Tamaulipas, el daño o robo a instituciones educativas es considerado un delito grave, debido a las afectaciones que provoca en cientos de estudiantes y en el funcionamiento de los planteles.

En redes sociales se ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para aportar información que ayude a ubicar al individuo. Se exhorta a la población a realizar cualquier denuncia de manera anónima a través de los canales oficiales, con el fin de contribuir a la seguridad de las escuelas y de la comunidad en general.

