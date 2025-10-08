Cerrar X
Nuevo León

Captan a ladrón robando computadora en el centro de Monterrey

Un hombre robó una computadora en un local ubicado en las calles Isaac Garza y Mariano Jiménez ocultándola dentro de su pantalón

  • 08
  • Octubre
    2025

A través de cámaras de seguridad, un hombre fue reportado por los dueños de un local de entrar y robarse una computadora.

Los hechos ocurrieron en un negocio ubicado en las calles Isaac Garza y Mariano Jiménez, en el centro de Monterrey. 

El hombre que viste pantalón de mezclilla, playera y tenis blancos con negro, llegó al lugar haciéndose pasar por cliente, tomó asiento en una tipo oficina, aprovechó que una encargada se encontraba distraída del otro lado de la habitación, para entonces tomar la computadora. 

El sujeto se desabrochó el pantalón y en tan solo seis segundos, se levantó y metió el articulo al interior de su ropa, para posteriormente retirarse.


